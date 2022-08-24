MIRROR演唱會意外｜調查小組：斷裂鋼索承受力比一般少兩成致金屬疲勞　暫未確定事件是否涉人為失誤 (更新)

男團MIRROR上月紅館演唱會意外，舞台有大型屏幕墮下，導致兩名舞蹈員受傷，其中舞蹈員阿Mo仍然危殆。調查香港體育館嚴重事故工作小組今日(24日)舉行第四次會議，並在會後見傳媒，指發現斷裂的鋼索承受力比一般少兩成，導致金屬疲勞，至於事件是否涉及人為失誤，暫時未能確定。

小組主席、康文署助理署長李子俊表示，今日會議上檢討有關舞台裝置設計，LED螢光幕其中一條鋼索斷裂，另一條鋼索沒有斷，但螺絲斷裂了，導致LED螢光幕墮下。

專家顧問林超雄博士續稱，金屬疲勞可以透過顯微鏡看到特別的條紋去分析，將斷裂的綱索在電子顯微鏡下發大5,000倍，確認有金屬疲勞的條紋。對於一般物件需要幾萬到幾百萬次拉鬆才會出現金屬疲勞，而鋼絲只用了短時間就出現有關情況，林超雄解釋，是因爲鋼絲承受力比一般鋼絲少20%，鋼絲繩本身已經受損，至於為何出受損，暫時仍未知道，而受損的鋼絲屈曲經過滑輪組後，加速導致金屬疲勞。

林超雄：護繩器壓傷鋼絲加速金屬疲勞

林超雄續指，除鋼絲本身承受力比一般鋼絲少兩成外，護繩器又壓傷了鋼絲，造成更多的損害，加上屏幕超重，墮下屏幕實際重量亦超出原先設計很多，所以鋼絲繩較快出現金屬疲勞；至於另一條鋼索的螺絲折斷則仍要進行測試，目前未能確實交代。

李子俊盼下月完成調查

被問到何時才能完成調查，李子俊指，希望下月能完成調查，但不想希望其他部門的工作，目前不想透露太多調查的細節。小組委員、香港工程師學會代表司徒家成表示，事件中是否有人未有正確選材、或負責簽紙確認安全的人士是否失職，都仍要調查，相信有需要時工程師註冊局會作出處分。林超雄補充，事件是否涉及人為失誤，很難很簡單用去判斷。

MakerVille 回應：未能進一步評論

調查香港體育館嚴重事故工作小組今日會見傳媒後，MIRROR演唱會主辦單位MakerVille因應傳媒查詢作出回應：

「正如今日政府工作小組提及，他們已收到我們轉交的資料，當中包括總承辦商向演唱會場地及向我們提交的數據和資料。我們在事故發生後，已立刻聘請獨立工程師等專家，配合政府工作小組的調查。由於調查仍在進行中，我們未能進一步評論。我們會繼續積極配合政府各部門的調查工作。」