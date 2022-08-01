MIRROR演唱會意外｜阿Mo仍危殆留醫ICU　楊潤雄冀一至兩周後大致找出事故原因 (更新)

【14:30更新】男團MIRROR紅館演唱會事故，被幕屏壓傷的舞蹈員阿Mo情況備受關注。伊利沙伯醫院回覆傳媒查詢，指有關病人現時仍然在醫院深切治療部(ICU)，情況危殆，維生指數穩定，強調醫療團隊會繼續密切監察傷者的情況，提供合適治療，全力支援病人康復。

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【09:48更新】人氣男子組合MIRROR紅館演唱會發生嚴重意外，康文署助理署長領導的專責小組今日開會。仍然留醫的舞蹈員李啟言(阿Mo)，其父母今早再到伊利沙伯醫院探望；文化體育及旅遊局長楊潤雄在電台節目表示，會調查事故是由人為疏忽所致，抑或是機關出現問題，包括是否涉及金屬疲勞等。他期望在一至兩周後能大致找出原因，目前不宜估計誰人或哪一個機構需要負上責任，否則會造成不公平，或影響日後追究。

被指將責任推給舞蹈員 楊潤雄稱誤會

楊潤雄又說，不同部門正展開調查，警方昨日亦有到紅館搜證，勞工處會調查僱主有否適當保護員工，康文署則會負責找出事故原因及改善將來舉行的演唱會流程。對於早前表示在完成調查前，紅館表演應改爲布置簡單的靜態表演，被工會批評將責任推給舞蹈員，楊潤雄稱當中有誤會，強調康文署會與演唱會主辦單位聯絡，了解舞台設計及表演內容，若涉及複雜舞台設計，可能要用其他方式表達，在未查清楚事故原因前，政府有責任要更小心，但不代表不能進行其他類型的表演。