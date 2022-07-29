MIRROR演唱會意外｜阿Mo父母由多倫多急飛返港　醫衛局：家屬完成必須入境檢疫程序後可盡快探望傷者 (更新)

【15:00更新】MIRROR紅館演唱會有屏幕倒下，壓傷舞蹈員阿Mo及阿峯，其中阿Mo傷勢嚴重，據悉今早需要接受手術，至於阿Mo父母由多倫多急飛返香港，他們的檢疫安排受到關注。醫務衛生局表示，根據現行措施，衛生署的獲授權人員可以在特定情況下，批准受檢疫人士暫時離開檢疫地點，探望危重的親屬，而據局方與相關人士了解，傷者家屬已順利預約指定檢疫酒店房間，當局會盡力提供協助，讓家屬在抵港完成必須的入境檢疫程序後，可盡快到醫院探望傷者。

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MIRROR演唱會意外｜阿Mo父母由多倫多急飛返香港 父為李盛林牧師 到埗需隔離7日

【11:40 更新報道】現時阿Mo情況比較嚴重，送院時雖能自主呼吸，亦可以跟醫護人員溝通，但其頭部與頸部均告受傷，目前在伊利沙伯醫院深切治療部（ICU）留醫，而經檢查後發現阿Mo有腦出血情況，更壓傷頸椎第四節導致頸椎爆裂骨折，脊髓神經線受損，手術於通宵進行至今早完成，但仍有待脊髓神經線復原，才能評估日後的身體機能會否受到影響，但有專家指，情況最嚴重或可致永久頸部以下癱瘓。

MIRROR演唱會昨日(28日)舉行第4場演出，惟吊在半空的大銀幕突然墮下擊中台上兩名舞蹈員，二人分別為COLLAR成員So Ching的男友李啟言(阿Mo)及張梓峯。Makerville行政總裁魯庭暉今晨在醫院交代情況，他表示阿Fung輕傷，現無大礙，至於阿Mo仍在ICU，但清醒。身在多倫多係阿Mo父母得知事故後，立即訂機票多倫返港，惟疫情影響，他們到埗後需要在酒店隔離7日，加上隔離酒店經常爆滿，令情況緊張。

浸信會為阿Mo發禱告信

Mo的父親為著名牧師李盛林，阡陌社區浸信會發出禱告信，寫道：「親愛的弟兄姊妹們：李盛林牧師小兒子啟言 (Mo) 在MIRROR第四場演唱會，多倫多時間今日上午，在香港一個嚴重的意外中，他的頭部和頸部受傷，現在深治治療部。 請懇切為他禱告，懇求神的醫治和憐憫。」

信中指李牧師非常擔心兒子: 「李盛林牧師和師母將於明晚日（周六早上）前往香港。 請為他們的旅程安全禱告，求神的平安和安慰臨到他們和家人同在，因為他們非常擔心啟言。實在感謝兄姊的代禱」李盛林牧師是資深牧師，於2006-2016年間擔任牧職神學院院長，其後轉任小歷源平安福音堂的堂主任，後移居加拿大多倫多，擔任士嘉堡華人浸信會主任牧師。李啟言是家中幼子，有一姊一兄。

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