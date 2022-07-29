MIRROR演唱會意外｜麥浚龍父公司控舞台機械工程　ITP負責屏幕安裝及拆卸

根據演唱會謝幕時的屏幕片尾顯示，今次舞台機械、舞台工程以及視像器材提供，分別由上市公司中建富通(138)旗下的「協興隆舞台工程」、「In Technical Productions」(ITP)(8446)以及「菱藝廣告製作」3間公司負責。當中菱藝廣告於今日凌晨時份，已發聲明否認與屏幕工程有關。

ITP負責演唱會視像工程

而負責視像器材的ITP，過去曾多次負責演唱會視像工程，包括安裝、拆卸和控制現場屏幕效果，不少演唱會及政府官方活動視像工程均由該公司負責，當中包括去年尖沙咀商場K11 Musea的Prada展覽、中環國際金融中心名店Chaumet的展覽LED牆、音樂表演「Summer Pop Live In HK香港夏日流行音樂節」，還有本港和澳門政府的慶回歸活動等。

根據其創業板上市文件顯示，其公司業務範圍涵蓋「廣泛的視像顯示解決方案，包括有關視覺效果設計及技術可行性的執行前諮詢、視像顯示設備供應、定製視像顯示解決方案、現場設備安裝及表演過程中的一般技術支援(如操作視像控制單元)，以確保所期望視覺效果的順暢顯示」，意味該公司除提供屏募租借外，亦提供安裝和操控等技術支援。

稱往績記錄無捲入重大傷亡事故

文件又提到，往績記錄期內，在營運過程中，並無捲入重大傷亡事故，又強調高度重視僱員的職業健康與安全，會為負責視像顯示設備現場安裝、操作及拆卸的視像技術人員，提供在職培訓。而項目經理及／或指定為主管的經驗豐富的視像技術人員，則會在整個安裝及拆卸期間留守在現場，以監督操作及確保所有安全規定得以遵守。