MIRROR演唱會意外｜麥浚龍父公司控舞台機械工程　ITP負責屏幕安裝及拆卸

人氣男子組合MIRROR昨晚第四場紅館演唱會發生嚴重意外，一部大型屏幕突然墮下，壓傷兩名舞蹈員，其中一人傷勢嚴重，留醫深切治療部(ICU)。
根據演唱會謝幕時的屏幕片尾顯示，今次舞台機械、舞台工程以及視像器材提供，分別由上市公司中建富通(138)旗下的「協興隆舞台工程」、「In Technical Productions」(ITP)(8446)以及「菱藝廣告製作」3間公司負責。當中菱藝廣告於今日凌晨時份，已發聲明否認與屏幕工程有關。
ITP負責演唱會視像工程
而負責視像器材的ITP，過去曾多次負責演唱會視像工程，包括安裝、拆卸和控制現場屏幕效果，不少演唱會及政府官方活動視像工程均由該公司負責，當中包括去年尖沙咀商場K11 Musea的Prada展覽、中環國際金融中心名店Chaumet的展覽LED牆、音樂表演「Summer Pop Live In HK香港夏日流行音樂節」，還有本港和澳門政府的慶回歸活動等。
根據其創業板上市文件顯示，其公司業務範圍涵蓋「廣泛的視像顯示解決方案，包括有關視覺效果設計及技術可行性的執行前諮詢、視像顯示設備供應、定製視像顯示解決方案、現場設備安裝及表演過程中的一般技術支援(如操作視像控制單元)，以確保所期望視覺效果的順暢顯示」，意味該公司除提供屏募租借外，亦提供安裝和操控等技術支援。
稱往績記錄無捲入重大傷亡事故
文件又提到，往績記錄期內，在營運過程中，並無捲入重大傷亡事故，又強調高度重視僱員的職業健康與安全，會為負責視像顯示設備現場安裝、操作及拆卸的視像技術人員，提供在職培訓。而項目經理及／或指定為主管的經驗豐富的視像技術人員，則會在整個安裝及拆卸期間留守在現場，以監督操作及確保所有安全規定得以遵守。
協興隆由麥浚龍父公司擁有
至於另一間負責今次演唱會機械工程的協興隆，則與藝人麥浚龍父親麥紹棠有關。麥紹棠為上市公司中建富通主席兼行政總裁，其持有公司4.72億股，佔總股本54.02%，而中建富通則持有協興隆73%股權。
根據中建富通2021年年報，該公司於2016年7月收購協興隆的控股權益。而協興隆主要為香港、內地、澳門及東南亞的現場流行曲演唱會，以及其他活動提供舞台機械工程服務，創辦人及董事總經理為區家鑫。
協興隆經營現金流達負600萬元
根據年報指出，中建富通在舞台音響、燈光及工程業務收入約4,500萬元，佔總收入5.6%。但電影業務及舞台音響、燈光及工程業務在內的文化娛樂業務，則錄得經營虧損7,800萬元。而協興隆去年收入1,200萬元，虧損300萬元，經營現金流負600萬元，前一年同期虧損則為1,100萬元。
至於承辦今次演唱會的工程公司「菱藝廣告製作」，今(29日)凌晨在Facebook專頁發聲明指，對MIRROR演唱會意外深表關注，但強調其公司在今次演唱會上，只負責舞台舞美工程部份，包括「Band Pool(樂隊演奏)角位搭建、道具製作、鋪設台面飾面及鏡面物料」，並無參與任何機械工程及導致意外相關工程的製作、運作，故今次意外與該公司無關。