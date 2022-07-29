MIRROR演唱會意外｜麥浚龍父公司控舞台機械工程　ITP：無參與放置巨型懸空屏幕結構

【22:15更新】ITP發表聲明，就Mirror演唱會發生的嚴重意外，導致有舞蹈藝員受傷，該公司感到非常震驚和難過，謹此對所有受傷舞蹈藝員及其家屬表達最深切慰問，並希望受傷者能夠早日康復。

ITP：無參與放置巨型懸空屏幕及懸掛鋼索制作

為釋除公眾疑慮，ITP特此澄清，作為視像顯示解決方案服務供應商，就Mirror演唱會承辦的工作部份只包括提供合適及合規的視訊器材並安裝到主承辦商提供及指定的結構工程上，而沒有參與任何有關放置巨型懸空屏幕的結構和懸掛鋼索的制作及其機械工程的運作。

ITP又指，自2009年開始提供視像顯示解決方案服務，並一直非常重視其下項目的職業安全監督，務求保護其下項目員工、服務對象及觀眾的安全。ITP再一次誠心祝願所有因今次意外不幸受傷的人士早日康復。

--------

【12:30更新】人氣男子組合MIRROR昨晚第四場紅館演唱會發生嚴重意外，一部大型屏幕突然墮下，壓傷兩名舞蹈員，其中一人傷勢嚴重，留醫深切治療部(ICU)。

根據演唱會謝幕時的屏幕片尾顯示，今次舞台機械、舞台工程以及視像器材提供，分別由上市公司中建富通(138)旗下的「協興隆舞台工程」、「In Technical Productions」(ITP)(8446)以及「菱藝廣告製作」3間公司負責。當中菱藝廣告於今日凌晨時份，已發聲明否認與屏幕工程有關。