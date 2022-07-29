MIRROR演唱會意外｜麥浚龍父公司控舞台機械工程　ITP：無參與放置巨型懸空屏幕結構

【22:15更新】ITP發表聲明，就Mirror演唱會發生的嚴重意外，導致有舞蹈藝員受傷，該公司感到非常震驚和難過，謹此對所有受傷舞蹈藝員及其家屬表達最深切慰問，並希望受傷者能夠早日康復。
ITP：無參與放置巨型懸空屏幕及懸掛鋼索制作
為釋除公眾疑慮，ITP特此澄清，作為視像顯示解決方案服務供應商，就Mirror演唱會承辦的工作部份只包括提供合適及合規的視訊器材並安裝到主承辦商提供及指定的結構工程上，而沒有參與任何有關放置巨型懸空屏幕的結構和懸掛鋼索的制作及其機械工程的運作。
ITP又指，自2009年開始提供視像顯示解決方案服務，並一直非常重視其下項目的職業安全監督，務求保護其下項目員工、服務對象及觀眾的安全。ITP再一次誠心祝願所有因今次意外不幸受傷的人士早日康復。
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【12:30更新】人氣男子組合MIRROR昨晚第四場紅館演唱會發生嚴重意外，一部大型屏幕突然墮下，壓傷兩名舞蹈員，其中一人傷勢嚴重，留醫深切治療部(ICU)。
根據演唱會謝幕時的屏幕片尾顯示，今次舞台機械、舞台工程以及視像器材提供，分別由上市公司中建富通(138)旗下的「協興隆舞台工程」、「In Technical Productions」(ITP)(8446)以及「菱藝廣告製作」3間公司負責。當中菱藝廣告於今日凌晨時份，已發聲明否認與屏幕工程有關。
ITP負責演唱會視像工程
而負責視像器材的ITP，過去曾多次負責演唱會視像工程，包括安裝、拆卸和控制現場屏幕效果，不少演唱會及政府官方活動視像工程均由該公司負責，當中包括去年尖沙咀商場K11 Musea的Prada展覽、中環國際金融中心名店Chaumet的展覽LED牆、音樂表演「Summer Pop Live In HK香港夏日流行音樂節」，還有本港和澳門政府的慶回歸活動等。
根據其創業板上市文件顯示，其公司業務範圍涵蓋「廣泛的視像顯示解決方案，包括有關視覺效果設計及技術可行性的執行前諮詢、視像顯示設備供應、定製視像顯示解決方案、現場設備安裝及表演過程中的一般技術支援(如操作視像控制單元)，以確保所期望視覺效果的順暢顯示」，意味該公司除提供屏募租借外，亦提供安裝和操控等技術支援。
稱往績記錄無捲入重大傷亡事故
文件又提到，往績記錄期內，在營運過程中，並無捲入重大傷亡事故，又強調高度重視僱員的職業健康與安全，會為負責視像顯示設備現場安裝、操作及拆卸的視像技術人員，提供在職培訓。而項目經理及／或指定為主管的經驗豐富的視像技術人員，則會在整個安裝及拆卸期間留守在現場，以監督操作及確保所有安全規定得以遵守。
協興隆由麥浚龍父公司擁有
至於另一間負責今次演唱會機械工程的協興隆，則與藝人麥浚龍父親麥紹棠有關。麥紹棠為上市公司中建富通主席兼行政總裁，其持有公司4.72億股，佔總股本54.02%，而中建富通則持有協興隆73%股權。
根據中建富通2021年年報，該公司於2016年7月收購協興隆的控股權益。而協興隆主要為香港、內地、澳門及東南亞的現場流行曲演唱會，以及其他活動提供舞台機械工程服務，創辦人及董事總經理為區家鑫。
協興隆經營現金流達負600萬元
根據年報指出，中建富通在舞台音響、燈光及工程業務收入約4,500萬元，佔總收入5.6%。但電影業務及舞台音響、燈光及工程業務在內的文化娛樂業務，則錄得經營虧損7,800萬元。而協興隆去年收入1,200萬元，虧損300萬元，經營現金流負600萬元，前一年同期虧損則為1,100萬元。
至於承辦今次演唱會的工程公司「菱藝廣告製作」，今(29日)凌晨在Facebook專頁發聲明指，對MIRROR演唱會意外深表關注，但強調其公司在今次演唱會上，只負責舞台舞美工程部份，包括「Band Pool(樂隊演奏)角位搭建、道具製作、鋪設台面飾面及鏡面物料」，並無參與任何機械工程及導致意外相關工程的製作、運作，故今次意外與該公司無關。