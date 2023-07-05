MIRROR與港青少年追夢有關？研究：他人經歷有助克服困難增加熱誠

一項研究發現，近半受訪者認同MIRROR追夢的故事，鼓勵他不放棄自己的夢想。(資料圖片／陳奕釗攝)

男子組合MIRROR和ERROR在港重燃一股「追星潮」，有機構去年通關前進行調查，發現近九成受訪青少年表示，在追夢過程對他人的追夢經歷有共鳴及啟發，有助克服困難及增加追夢熱誠。

近半受訪者被MIRROR鼓勵不放棄

突破機構研究小組「菁研」去年7月至9月以問券形式，訪問510名10至29歲青少年，當中逾八成並非MIRROR或ERROR的支持者。調查發現，有84.5%受訪者認同兩個組合勇於實踐自己理想、夢想，更有近半人認同他們追夢的故事「鼓勵我不放棄自己的夢想」。小組調查又發現，青少年愈感到追夢阻力大，追夢熱誠會愈低。

研究發現「共悟感」有助青少年增強追夢熱誠，小組指「共悟感」是青少年藉看見別人經歷產生共鳴和醒悟，如「我都一樣係咁」、「其實我都可以」，有77.5%受訪者表示得知別人即使被「潑冷水」仍堅持追夢，令自己明白追夢毋須理會別人評價。此外，研究亦發現青少年愈欣賞MIRROR、ERROR堅持夢想、愈受他們追夢經歷影響激勵，便愈能產生「共悟感」。