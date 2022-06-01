MIRROR騷實名賣票 「321重試」折騰歌迷11小時

人氣爆燈男團MIRROR暑假在紅館舉行演唱會，門票昨早10時起公開發售，亦是康文署場地首個實名制門票演唱會。3.7萬張門票昨晚9時全數售清，而8月6日尾場率先在傍晚6時售罄。人氣歌星演唱會門票，難得可「賣足全日」，因趕絕黃牛黨機器買飛，而實名制填寫資料較多，致售票網系統擠塞。不少鏡粉早上邊上班邊搶飛，並墮進「3.2.1.retrying」無限輪迴，時而被「彈走」、有時又成功「登入」白畫面，又或MIRROR變「ERROR」，不少歌迷折騰逾11小時至門票「清零」依然未能成功登入，但民政局早上卻出post指「運作暢順」，令一眾歌迷爆炸。

今次是康文署場地演唱會首次實名制售票，網站設有等候登入系統，揀選專屬「MIRROR演唱會」框框後，若未能成功進入購票頁面，系統會自動倒數3，2，1，重試。雖然歌迷不用再狂撳F5，但全日都在「陪你倒數」，即使畫面一跳以為成功登入，在興奮莫名之際，卻有機會只見空白畫面的「虛無狀態」。網站平均每小時僅售約4千張飛。

成功載入畫面人士也未必成功搶票，不少鏡粉指填寫姓名等資料後，花掉不少時間仍無法購票，即使有人完成付款程序，卻收不到確認信息，致電熱線也接不通，數小時後卻收到卡公司通知購票不成功訊息。有焫著網民留言，「入左一秒ticket就再321過」、「都唔知排緊乜，仲要上網見到人哋重複入到，黐X線，排足成日，個精神好攰。」經歷一次全新體驗後，有歌迷提出「心得」，懷疑經手機應用程式或更順利，也有人指以5G網絡手機登入成功率更高。有人更稱成功購入3個場次門票。

首試實名制不單買飛者要填寫身份證的「英文全名」，陪睇的另一持票人亦須實名登記，當日任何一方未能出席也不能換人，而安排亦令部分歌迷困擾，有人稱家人雖成功為「他」購票，但僅填寫了中文譯音名字，卻漏填載於身份證上的英文名，擔心屆時進場。也有人稱好朋友不約而同為他購票，現時只好半價退票。

香港資訊科技商會榮譽會長方保僑表示，相信系統為舊系統，極其量加設自動登入功能，變相「幫你F5(更新頁面)」；而當不少人透過數部裝置、瀏覽器嘗試登入，某程度上如同網絡攻擊，造成不必要的額外流量登入網站，拖慢系統。他指，系統欠缺近年常用的排隊功能，「起碼知前面5萬人，我可食個包或者唔排啦」，不用折騰全日，續指其他政府服務也曾應用，事件反映部門各自運作。

MIRROR紅館騷有12場，於7月25至31日及8月2至6日舉行，受防疫措施所限，處所容量85%。而當中8月5及6日的場次，設會員「MIRO」專場，約7萬名會員6月1至6日可登記參加購票活動，獲專用連結後可購買未公開發售的門票，但未公布發售數量。