MIRROR12場紅館騷實名制售公開票 鏡粉：人生有希望

MIRROR七月紅館開騷「鏡粉」熱切期待，「黃牛黨」亦乘熱浪，即使未有正式公開發售日期，已把千餘元首行「靚飛」炒至天價44萬元。不過鏡粉有機會脫苦海，MIRROR官方專頁除宣布加開兩場，更宣布12場經城市售票網公開發售的門票會採用「實名制」，開售日期等細節待定，將是首次有紅館演唱會以實名制售票。康文署昨指，為打擊門票炒賣，主動與MIRROR演唱會主辦機構商討有關售票及入場安排，歡迎對方積極配合，減低門票炒賣機會。署方會提供一切可行協助和配合，呼籲持票市民提早到達紅館。

鏡粉十分歡迎，在專頁留言「實名制萬歲」、「人生有希望」等。民建聯立法議員鄭泳舜表示，期望日後更多單位的表演採用實名制，亦希望當局修例，加重罰則等進一步打擊炒黃牛票行為。議員陳學鋒提到，今次演唱會仍有近七成非公開發售，即僅約三成門票採實名制，冀未來主辦團體提升公售門票比例。除鏡粉高呼萬歲，另一名歌手Tyson Yoshi八月將於九龍灣展貿中心舉行首個個唱，昨亦透過社交平台公布售票採實名制。此前，於亞洲博覽館2018年起舉辦的多個演唱會、歌手黎明2017年中環戶外演唱會、何韻詩等也曾採實名制售票，以黎明演唱會為例，電子化門票或須預先下載，入場前須出示身份證明等。