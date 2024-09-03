MOKO呼嚕Panda遊世界 中庭設四米長的瞓覺Ｍode仿真大熊貓

大熊貓盈盈早前誕下一對龍鳳胎，但公眾要和他們見面見面仍需一段時間；但香港原來有個地方有熊貓睇！旺角MOKO新世紀廣場於本月17日至10月13日期間，在中庭將舉辦「MOKO呼嚕Panda遊世界」，四米長的瞓覺Ｍode仿真大熊貓「呼嚕呼嚕」地側臥著，與五隻不同造型的熊貓打造成熊貓樂園，加上「熊貓三寶」於商場與遊人合照打卡，誓將熊貓熱潮推上另一高峰！
於MOKO中庭設四米長的超仿真熊貓側臥熟睡，不時露出隨着呼吸時大時小的大肚髧，並發出「呼嚕呼嚕」的打呼聲音。如果想體驗抱抱大熊貓，市民可於指定週末及公眾假期，完成簡單步驟即可跟「大熊貓」擁抱，親身感受大熊貓大肚髧的呼吸節奏，與另外五隻不同造型的熊貓聯手。
另外，仿真巨型熊貓將於指定日子在MOKO中庭行走，熱愛熊貓的遊人更有機會親自向巨型熊貓餵食竹葉，感受飼養員與熊貓之間的緊密連繫。「熊貓三寶」會應約現身舉辦見面會，與各位熊貓粉絲見面打卡合照。
沙畫藝術家展出
「心流沙畫藝術學院」將於現場展出由沙畫藝術家鍾雪創作，包括以熊貓為主題的沙畫作品。10月1日下午2時沙畫藝術家更會於MOKO中庭現場表演沙畫創作，讓大家了解沙畫藝術的創作過程。The Point會員憑指定積分，更有機會參與其舉辦的沙畫DIY體驗，激活你的藝術細胞，詳情請留意稍後公布的活動細節。
活動打造「熊貓經濟」
另外，商場亦推出一系列活動打造「熊貓經濟」，如中秋節正日，The Point會員於場內即日以電子貨幣單一消費滿HK$100，即可獲贈熊貓造型燈籠一個。另外，The Point會員消費滿H亦時尚服飾及兒童用品電子贈券。