MOKO呼嚕Panda遊世界 中庭設四米長的瞓覺Ｍode仿真大熊貓

大熊貓盈盈早前誕下一對龍鳳胎，但公眾要和他們見面見面仍需一段時間；但香港原來有個地方有熊貓睇！旺角MOKO新世紀廣場於本月17日至10月13日期間，在中庭將舉辦「MOKO呼嚕Panda遊世界」，四米長的瞓覺Ｍode仿真大熊貓「呼嚕呼嚕」地側臥著，與五隻不同造型的熊貓打造成熊貓樂園，加上「熊貓三寶」於商場與遊人合照打卡，誓將熊貓熱潮推上另一高峰！

於MOKO中庭設四米長的超仿真熊貓側臥熟睡，不時露出隨着呼吸時大時小的大肚髧，並發出「呼嚕呼嚕」的打呼聲音。如果想體驗抱抱大熊貓，市民可於指定週末及公眾假期，完成簡單步驟即可跟「大熊貓」擁抱，親身感受大熊貓大肚髧的呼吸節奏，與另外五隻不同造型的熊貓聯手。