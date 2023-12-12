MPF｜「積金易」已完成開發　料明年次季起轉移強積金計劃賬戶至平台

積金局今日(12日)表示，「積金易」一站式電子平台已在完成軟件開發，現正進行系統整合、負載及安全測試；計劃於2024年第二季開始轉移強積金帳號至平台，並預計2025年內完成全部轉移工作，平台全面運作。

積金局主席劉麥嘉軒表示，每次轉移工作需時五至八日完成，且帳號轉移規模龐大，涉及12個受託人、24個強積金計劃，共34萬名僱主470萬名計劃成員；近1,100萬個帳號，總資產值逾一萬億元。因此，積金局會採取極之謹慎的方式， 確保工作穩妥安全地進行。

她又指，積金局會按照三大原則處理帳號轉移順序，包括「由細至大」管理資產規模、計劃成員及僱主數目較少的強積金計劃將率先移至平台。第二「對成員影響減至最低」積金局避開「供款日」並盡量安排於週末及長假期進行轉移，減少僱主處理供款工作的影響。而第三「按步就班」強積金計劃將「逐個逐個」移至平台，如中途出現技術問題，承辦商的專家會即時處理。

預計明年次季完成「先行者」帳號轉移

積金局行政總監鄭恩賜補充，帳號轉移工作中將有5個「先行者」陸續將強積金計劃下的帳戶轉移至積金易平台，積金局協助他們進行全方位測試及資料核實，並到受託人的工作地方進行實地監察，預計2024年第二季開始進行「先行者」帳戶轉移。