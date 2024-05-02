MPF｜萬通信託及中人壽最先加入「積金易」平台　積金局料首兩年減低36%行政成本

劉麥嘉軒表示，新平台將大幅減低行政費用，將強積金標準、精簡化，並降低行政成本，她指當局預計首兩年減低36%成本，十年內將節省300至400億，即降低至少41%，意味以往需要付上1元行政費，未來只需0.4元。

積金局開發的「積金易」電子平台將於今年6月26日正式投入運作，該局宣布，萬通信託及中人壽最先加入「積金易」平台，主席劉麥嘉軒表示，預計首兩年可減低36%的行政成本。

目前強積金共有475萬名計劃成員，多達1,100萬個戶口，劉麥嘉軒稱，現時各有行政系統，未來將整合成一個戶口，「賺幾多，蝕幾多都一眼睇曬。」對於預期有多少人登記，她指目標希望所有市民及僱主均會登記使用，為照顧上年紀人士，當局亦有許多配套提供，如新設服務中心等。

積金局指，由6月26日開始，預計將用18個月時間，將現有24個強積金受託人全部轉移至「積金易」平台。萬通信託由6月26日最先轉移；中人壽則由7月29日開始。

據積金局數據指，截至2023年12月底，萬通信託及中國人壽分別有大約7,000個及3,000個僱主帳戶，以及約56,000個及43,000個計劃成員帳戶，其強積金計劃資產規模分別為50億及40億港元。

積金局行政總監鄭恩賜表示，受託人公司加入平台的時間，將「由細到大」順序，故先由萬通信託開始。他解釋，安排因為是確保資料發放及轉移程序順利，並強調不容出錯。