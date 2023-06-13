myTV Super 3.5萬用戶資料被盜　不涉信用卡資料　40歲男涉刑毀被捕

警方在5月接獲一間本地電視台報案，指其公司的網上串流平台的手機應用程式，在5月初至5月中被黑客入侵，約3.5萬名客戶個人資料被盜。經深入調查後，警方於今日(13日)在沙田美田邨以「刑事毀壞」罪拘捕一名40歲男子，正被扣留調查。警方網絡安全及科技罪案調查科科技罪案組警司譚威信表示，男子涉嫌利用電腦程式截取有關應用程式的系統數據，並撰寫黑客程式盜取用戶資料。行動中，警方檢取一部手提電腦、一部手提電話，以及部分電腦裝置。

電視廣播：不涉信用卡資料

電視廣播發聲明指，於5月18日發現電腦系統出現異常以及可疑活動，並確定為針對性的惡意系統攻擊，迅速採取措施進行阻斷，並向警方和相關監管機構報告，以控制受影響的範圍。根據電視廣播的調查，未經授權存取的資料涉及大概3.5萬名登記用戶，佔整體myTV Super用戶約 0.3%，當中涉及註冊姓名、香港身份證號碼部分資料(首4位數字)、電郵地址和/或電話號碼，具體取決於用戶類別；信用卡資料則不牽涉其中，目前沒有證據顯示用戶的個人資料被濫用。

聲明又指，無綫電視對今次事件可能帶來的不便深感抱歉，並感謝警方網絡安全及科技罪案調查科專業執法，迅速破案並拘捕疑犯，減低受影響事件的嚴重性。