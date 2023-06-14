myTV Super 3.5萬用戶資料被盜 涉用戶姓名.身份證部分號碼

無綫電視網上串流平台涉被黑客入侵，遭盜取逾3萬名客戶資料，包括姓名、電話號碼、身份證號碼頭四位數字等，警方昨拘捕一名男子。無綫電視回應稱，未經授權存取的資料涉及約3.5萬名登記用戶，佔整體myTV Super用戶0.3%，無證據顯示有用戶個人資料被濫用。
警方透露，上月接獲一間本地電視台報案，指其網上串流平台手機應用程式有逾3萬客戶資料被盜取，隨即展開調查，並鎖定疑犯，昨早在沙田美田邨單位拘捕40歲疑犯，涉嫌干犯刑事毀壞罪，檢獲電腦、電話和部分電子裝置。
網絡安全及科技罪案調查科警司譚威信指，疑犯涉利用電腦軟件截取應用程式系統數據，並撰寫黑客電腦程式盜取用戶資料，包括姓名、電話號碼、電郵地址、身份證號碼頭四位數字，但當中不包括信用卡資料。
譚威信稱，黑客犯罪目的其實有很多，暫顯示資料未流出或使用。警方稍後會對電腦進行鑑證，以確定客户資料有否被流出及使用。他指，有別於過往多數由外地黑客發起的攻擊，是次案件是由本地黑客操作，針對本地公司及客户，縱使涉案黑客多次掩飾其身份，但終亦難逃法網。
無綫︰無證據顯示用戶資料被濫用
無綫電視回應時稱，上月18日發現電腦系統出現異常及可疑活動，並確定為針對性的惡意系統攻擊，迅速採取措施阻斷，並向警方等報告，以控制受影響範圍。經調查發現，未經授權存取的資料涉及約3.5萬名登記用戶，佔整體myTV Super用戶約0.3%，被盜取資料不包括信用卡資料，目前無證據顯示有用戶個人資料被濫用。