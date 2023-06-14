myTV Super 3.5萬用戶資料被盜 涉用戶姓名.身份證部分號碼

無綫網上串流平台myTV Super 3.5萬用戶資料被盜。(資料圖片)

無綫電視網上串流平台涉被黑客入侵，遭盜取逾3萬名客戶資料，包括姓名、電話號碼、身份證號碼頭四位數字等，警方昨拘捕一名男子。無綫電視回應稱，未經授權存取的資料涉及約3.5萬名登記用戶，佔整體myTV Super用戶0.3%，無證據顯示有用戶個人資料被濫用。

警方透露，上月接獲一間本地電視台報案，指其網上串流平台手機應用程式有逾3萬客戶資料被盜取，隨即展開調查，並鎖定疑犯，昨早在沙田美田邨單位拘捕40歲疑犯，涉嫌干犯刑事毀壞罪，檢獲電腦、電話和部分電子裝置。