Netflix打擊共享帳號擴至香港　非同住用戶將額外收28元

串流影視平台Netflix（美：NFLX）去年表示將打擊共享帳號使用，以挽回公司業績。去年先於智利、哥斯達黎加以及秘魯3個地區試行，最新今（24日），美國、香港及台灣等地區亦開始實行，指發現非同住用戶將額外多收28元。

據香港Netflix官網顯示的收費表，基本版月費63港元、標準版78港元、高級版93港元，未有加價。其中，標準版及高級版均可新增額外成員名額，每位每月需要多付28港元。若以此計算使用標準版服務，再加入一位額外成員，即每月需付款106元；使用高級版服務，再加入一位額外成員，即每月需付款121元。

Netflix上季度業績較市場預期佳

Netflix上月公布截至3月底的首季度業績，當中錄得約13億美元純利，按年倒退18%，每股盈利2.88美元，較市場預期2.86美元佳；營業收入升逾3%至到81.6億美元；期內全球新增付費用戶175萬，差過市場預期的241萬。

Netflix當時已稱，廣泛推出的打擊密碼共享措施，將於第二季在美國及大部分國家推出，連同公司將推出更多不同收費的包含廣告訂閱方案，料能刺激公司的盈利上升。