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2023-11-08 04:30:28
日報

NFT「無聊猿」派對後多人眼部不適 疑患雪盲症 醫管局接6個案

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雪盲症

無聊猿盛會多名參加者事後眼部不適，疑與現場紫外線有關。(網上圖片)

深受全球投資者歡迎的著名NFT項目「無聊猿」(Bored Ape Yacht Club，BAYC)，日前在港舉行一年一度的無聊猿盛會(ApeFest)，不過上周六在啟德郵輪碼頭舉行的音樂派對，事後卻傳出多名參加者眼睛極度疼痛、灼傷甚至短暫失明等，有外媒懷疑事件與參加者長時間暴露在舞台的紫外線輻射有關。

醫管局回覆本報查詢指，轄下急症室共錄得6宗懷疑出席該活動後，出現眼部不適的個案，當局已提供合適治療，有關情況穩定。派對多名參加者事後在社交網站X表示眼睛感到不適，包括知名加密貨幣分析師Adrian Zdunczyk，他上載到私營診所求醫的照片，指雙眼獲診斷為患上俗稱「雪盲症」的光害性角膜炎，即眼睛過度暴露在紫外線輻射下，導致結膜和角膜出現急性發炎。他形容自己幾乎在當晚失明(almost lost sight this night)，並透露身邊有朋友因而要召喚救護車。

另外，有參加者指凌晨睡醒後突然感到極度疼痛，最終要到急症室求醫，更有人指自己的皮膚也被燒傷(my whole skin is burned)，醫生相信由舞台閃燈的紫外線造成。BAYC及後在社交網站表示，留意到部分ApeFest參與者眼睛出現問題並已主動接觸他們和找出原因，據其估計僅不足1% (much less than 1%)參加者和工作人員有類似徵狀。

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