NFT「無聊猿」派對後多人眼部不適 疑患雪盲症 醫管局接6個案

深受全球投資者歡迎的著名NFT項目「無聊猿」(Bored Ape Yacht Club，BAYC)，日前在港舉行一年一度的無聊猿盛會(ApeFest)，不過上周六在啟德郵輪碼頭舉行的音樂派對，事後卻傳出多名參加者眼睛極度疼痛、灼傷甚至短暫失明等，有外媒懷疑事件與參加者長時間暴露在舞台的紫外線輻射有關。

醫管局回覆本報查詢指，轄下急症室共錄得6宗懷疑出席該活動後，出現眼部不適的個案，當局已提供合適治療，有關情況穩定。派對多名參加者事後在社交網站X表示眼睛感到不適，包括知名加密貨幣分析師Adrian Zdunczyk，他上載到私營診所求醫的照片，指雙眼獲診斷為患上俗稱「雪盲症」的光害性角膜炎，即眼睛過度暴露在紫外線輻射下，導致結膜和角膜出現急性發炎。他形容自己幾乎在當晚失明(almost lost sight this night)，並透露身邊有朋友因而要召喚救護車。