NFT「無聊猿」派對後多人眼部不適 疑患雪盲症 醫管局接6個案

另外,有參加者指凌晨睡醒後突然感到極度疼痛,最終要到急症室求醫,更有人指自己的皮膚也被燒傷(my whole skin is burned),醫生相信由舞台閃燈的紫外線造成。BAYC及後在社交網站表示,留意到部分ApeFest參與者眼睛出現問題並已主動接觸他們和找出原因,據其估計僅不足1% (much less than 1%)參加者和工作人員有類似徵狀。