NFT「無聊猿」香港活動　多名參加者眼睛不適疑受強光照射 醫管局：暫錄6宗個案

NFT近年大行其道，當中的無聊猿（BAYC）系列深受全球投資者歡迎，上周末（4日）BAYC於本港舉辦「ApeFest」活動，但有媒體報道，多名參加據稱出現眼睛「極度疼痛」、燒傷、甚至視力受損的情況，有指疑受強光照射導致。目前主辦單位表示正聯絡受影響人士，以及進行調查了解原因，並強調只有不到 1% 的參與者遇到與眼睛相關的問題。ApeFest自2021年起舉行，今年首度於香港舉行。 醫管局回覆《am730》查詢時指，截至本月7日，醫管局轄下急症室共錄得6宗懷疑出席該活動後出現眼部不適的個案。局方已提供合適治療，有關病人情況穩定。





多名參加者眼睛不適疑受強光照射 BAYC11月3日至5日，於本港舉行一年一度「無聊猿盛會」（ApeFest），不過派對後，有多名參加者表示眼睛感到不適。其中知名加密貨幣分析師Adrian Zdunczyk在社交平台上表示，「I’ve almost lost sight this night. （我差點在昨晚失明）。」Adrian Zdunczyk其後亦貼出自己到診所求醫的照片，並表示經醫生診斷後，他雙眼患上「光害性角膜炎（雪盲症），即當眼睛過度暴露紫外線，結膜和角膜會出現急性發炎，可引致短暫性失明。Adrian Zdunczyk又指身邊有朋友召救護車到醫院治理。 亦有其他參加者在社交平台上表示，「Woke up at 3am with extreme pain and ended up in the ER. （凌晨3點醒床，感到極度疼痛，最後去了急症室）」、「Had so much pain and my whole skin is burned. Needed to go to the hospital. The doctor told me the uv of the lightning of the stage did it. （太痛苦了，我皮膚都被燒傷，需要去醫院，醫生告訴我是舞台閃燈的紫外線造成）」

就以上事件，BAYC於社交平台上表示，留意到於ApeFest上，部分的參與者出現眼睛相關問題，亦已開始主動聯絡部分參與者，試圖找原因。BAYC又指，根據其估計，認為參加活動的人中，只有不到1%的人有這些症狀，又鼓勵任何有症狀的人尋求醫療協助。 翻查資料，2017年10月底，Hypebeast（150）於中環舉辦的活動，亦曾出現過類似的狀況，當時燈光承辦商安裝紫外線殺菌燈，而非舞台燈，導致當天參與活動的逾60名參加者及工作人員，事後眼睛與皮膚均出現不適，有參加者甚至失明近6小時。