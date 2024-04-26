O記搗破沙田迷你倉武器庫檢18支真槍逾100發子彈 67歲「槍癡」被捕

警方有組織罪案及三合會調查科警司張霆鋒表示，有組織罪案及三合會調查科根據情報，於周三（24日）採取特擊行動，行動中，於沙田區一個迷你倉內搜獲一批武器，包括18支手槍、逾100發不同口徑的子彈、逾100件槍械元件、一支電槍、11把刀、以及4把匕首，調查同時發現，該批武器的持有人以假文件租用迷你倉，遂以涉嫌「無牌管有槍械及彈藥」、「藏有違禁武器」及「行使虛假文書」罪拘捕一名67歲本地男子。

被捕男子曾持有多種 槍械牌照

警方相信，該名男子為一名槍械發燒友，曾經於本港開設數間公司，包括槍械彈藥貿易公司，電影道具公司，軍事配件模型公司，亦曾是一個槍會的負責人。根據牌照科紀錄顯示，於1980年至2008年期間，被捕人分別持有不同的槍械牌照，包括個人管有權牌照，射擊會管有權牌照，槍械經營人牌照。該些牌照於2008年已全被吊銷。而今次檢獲的手槍，槍身有德文，警方不排除有人以非法途徑從外國購入槍械。

警方相信被捕人為槍械收藏者

現階段，警方相信被捕人只是一名槍械愛好及收藏者，暫時未有證據顯示被捕人的背景，有牽涉任何激進或非法的活動。軍械法證課評估後認為該批武器為真槍真子彈，會作進一步檢驗其性能、攻略，以及有否牽涉其他案件。