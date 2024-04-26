O記搗破沙田迷你倉武器庫檢18支真槍逾100發子彈 67歲「槍癡」被捕

警方搗破迷你倉武器庫 拘捕一名67歲「槍癡」，並於今（26日）下午於沙田裁判法院提訊。
警方有組織罪案及三合會調查科警司張霆鋒表示，有組織罪案及三合會調查科根據情報，於周三（24日）採取特擊行動，行動中，於沙田區一個迷你倉內搜獲一批武器，包括18支手槍、逾100發不同口徑的子彈、逾100件槍械元件、一支電槍、11把刀、以及4把匕首，調查同時發現，該批武器的持有人以假文件租用迷你倉，遂以涉嫌「無牌管有槍械及彈藥」、「藏有違禁武器」及「行使虛假文書」罪拘捕一名67歲本地男子。
被捕男子曾持有多種槍械牌照
警方相信，該名男子為一名槍械發燒友，曾經於本港開設數間公司，包括槍械彈藥貿易公司，電影道具公司，軍事配件模型公司，亦曾是一個槍會的負責人。根據牌照科紀錄顯示，於1980年至2008年期間，被捕人分別持有不同的槍械牌照，包括個人管有權牌照，射擊會管有權牌照，槍械經營人牌照。該些牌照於2008年已全被吊銷。而今次檢獲的手槍，槍身有德文，警方不排除有人以非法途徑從外國購入槍械。
警方相信被捕人為槍械收藏者
現階段，警方相信被捕人只是一名槍械愛好及收藏者，暫時未有證據顯示被捕人的背景，有牽涉任何激進或非法的活動。軍械法證課評估後認為該批武器為真槍真子彈，會作進一步檢驗其性能、攻略，以及有否牽涉其他案件。
署理總督察袁銘樂提醒市民，《火器及彈藥條例》於2021年作出過修訂。由於以往有調查或案件顯示，有不法之徒將真槍元件以拆件形式，個別從海外付運到港，再於本地裝嵌成為功能完備的真槍。有見及此，政府修訂相關法例，對真槍元件作出更清晰及更具體的定義，相關修訂已於2021年11月生效，並將9種指定的重要火器元件（即真槍元件）清晰列出為香港法例第238章《火器及彈藥條例》所指「槍械」此定義範圍內。
最高可被判囚14年
9種指定重要火器元件，包括身管、槍膛、子彈輪、槍架、槍身、機匣、槍閂、槍栓及槍膛尾部用作容載發射壓力的其他裝置。因此市民藏有真槍元件都會干犯香港法例第238章《火器及彈藥條例》第13條「無牌管有槍械」，最高可罰款港幣10萬元及監禁14年。