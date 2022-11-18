O記港九多區搗6個非法賭檔拘79人　73人違限聚令同遭票控

警方有組織罪案及三合會調查科人員經深入調查及情報分析後，昨日(17日)晚上約六時起在全港多區展開代號為「戈壁」(CROWBEAK)及「風盾」(WINDSHIELD)的行動，以及反三合會行動，突擊搜查港九多區，搗破6個懷疑非法賭檔，包括5個懷疑釣魚機賭檔及1個懷疑會所式賭場。

行動中，警方合共拘捕44名男子及35名女子，年齡介乎20至68歲。當中，人員分別於旺角、油麻地、北角及深水埗區6個單位內拘捕3名本地男子及3名本地女子，年齡介乎46至63歲，分別涉嫌「經營賭博場所」及違反《預防及控制疾病(規定及指示)(業務及場所)規例》(第599F章)或違反《預防及控制疾病(禁止聚集)規例》(第599G章)。

其中，人員亦在深水埗一懷疑非法賭場中檢獲兩把長約40厘米的西瓜刀，該名46歲男負責人亦涉嫌「藏有攻擊性武器」。另外，人員亦拘捕4名本地男子及4名本地女子，年齡介乎30至59歲，涉嫌「協助經營賭博場所」。該4名本地男子及4名本地女子亦同時涉嫌違反《預防及控制疾病(禁止聚集)規例》(第599G章)，人員遂向他們發出定額罰款通知書。