O記破三合會集團連首腦一家3口拘83人，涉清洗近7千萬黑錢。

三合會團伙經營非法賭檔，收取年息達400%的高利貸團，並將犯罪得益清錢，警方有組織罪案及三合會調查科經調查後，本月24至26日在全港各區進行代號「勝略」（WINNINGPLAN）的反罪惡及反三合會行動，拘捕83人，包括首腦一家三口，又搗破由涉案三合會團伙操控的兩間財務公司，行動中檢獲1,200萬元現金，多部手提電話、電腦、支票簿等。

此家庭過去9年總收入160萬 用一千萬首期買樓

警方有組織罪案及三合會調查科總督察黃志騰指，去年初開始針對集團首腦的妻兒展開財富調查，發現此家庭收入與支出有明顯差異，「調查顯示在過去9年此家庭總收入只有約160萬港元，但在他們的銀行戶口發現有大量不明來歷的提存紀錄，當中包括以超過1000 萬元首期分別購入兩個住宅物業。

」經調查後相信他們曾經清洗超過6,800萬元犯罪得益，警方亦發現這個家庭涉嫌向稅務局隱瞞部分收入。

拘83人包括主腦一家3口

警方在過去三日被捕83人，包括39名本地男子、39名本地女子、一名內地男子、兩名內地女子、一名外籍男子及一名外籍女子，年齡介乎26至72歲，當中包括集團主腦及其妻兒，各人涉嫌洗黑錢、以過高利率放貸、經營非法賭檔及在賭博場所內賭博等。