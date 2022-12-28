O·Park 2以低碳建築 施工期減碳量達4240噸

工地內有魚池、花圃，甚至棋盤，並用全新環保建材和施工方式。環保署轄下的「香港有機資源回收中心第二期(O·Park 2)」預計2024年落成，是走在最前其中一項低碳建築項目。承建商施工期間實踐低碳施工技術，包括用多種可持續低碳建築材料，並透過自主研發平台實時計算碳排放數據和減碳措施成效，但坦言推行低碳工程的工作不易，而地盤截至6月底減碳4,240噸，該公司對此感滿意，並盼低碳工程向業界推廣，在其他地盤施行。

O．PARK2位於北區沙嶺，是用作處理工商業有機廢物回收設施。承建商中國建築工程(香港)有限公司透露，O．PARK2採用厭氧分解技術，將廚餘轉化為生物氣用以發電，並把經處理的剩餘物加工成肥料。

中國建築工程(香港)有限公司高級地盤經理師達指出，地盤內採用了多種可持續低碳建築材料，包括以再生鋼製成的低碳鋼筋、使用高爐礦渣粉代替60%水泥的綠色混凝土，以及能夠吸收二氧化碳的固碳磚。他補充，低碳鋼筋和綠色混凝土可有效減少開採鋼材和水泥時產生的碳排放；至於固碳磚亦屬新研發建材，每一立方體積在製作過程中則能吸收並封存1kg的二氧化碳。師達坦言，使用新環保建材，令成本輕微上升，惟他相信隨這些建材變普及，製作成本便會下降。