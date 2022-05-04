O2O全渠道制勝 日本城線上線下融會貫通

大眾消費模式在疫情下催生不少網購平台，然而網購並非新零售模式的終極形態。日本城早著先機，部署O2O(online to offline)營銷，近年積極發展J Fun會員制度、JHC eShop網店和Easy Buy易購點，並持續拓展地區門市零售網絡，線上線下全渠道營銷。集團主席兼行政總裁魏麗霞Lisa總結，「20/21年度業績竟創下集團30年的歷史新高，無懼疫市！」

講求消費佔有率 捉緊顧客心理

「開心Shopping盡在日本城！」30年來這句口號伴隨著香港成長，也共同經歷兩場世紀疫症。Lisa憶述早前第五波來勢洶洶，集團職工不是染疫就是隔離，加上封城謠傳下全城瘋搶日用品和快測套裝，要確保物流供應鏈與維持門市營運，可謂充滿挑戰。「我們很早便調整本地與海外的採購比例，減低依賴單一貨源，並設立應變團隊果斷入貨，才能在最缺市的時候仍有合理價格的商品應市。」她認為現今零售行業談市佔率已經過時，「應講求消費佔有率，即是顧客能夠在你的店買最多最齊的貨品，故此要時刻留意市場潮流，積極採購不同消耗性產品來增加客流。」

今年與去年比較，都是小家電、家居雜貨及個人護理類商品，佔整體銷售額三甲。而在第五波疫情下，日本城抓緊市場對快測套裝的需求，連同口罩、個人清潔及消毒類用品等，帶動個人護理類商品類別有明顯升幅。「大眾更注重加強身體抵抗力，保健食品類商品銷售額更有強勁增長；市民減少外出，留家抗疫，也將非核心的食物及飲料類別，錄得理想升幅。」對此，Lisa指現時不少分店已設有食品貨架，部分大型門市更引入凍櫃售賣冰鮮食材，滿足市民需要，更由家品專門店成功轉型至「便利生活綜合店」。