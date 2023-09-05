Ocamp風化案｜平機會：行為或違反性別歧視條例　呼籲切勿啞忍

繼香港大學護理學系迎新營(Orientation Camp，俗稱「Ocamp」)被爆出風化案後，教育大學亦傳出類似事件。平機會主席朱敏健表示，平機會十分關注有關事件，指根據報道，有關行為可能違反《性別歧視條例》下關於性騷擾的條文。他指這些行為不單對有關學生的身心造成損害，更影響他們的大學生活甚至往後的發展，實在不容忽視。平機會呼籲受到或目擊性騷擾的學生千萬不要啞忍，應採取行動對抗性騷擾，包括盡快向學校、平機會、執法部門作出投訴。
《性別歧視條例》保障任何人在訂明的活動範疇內，包括教育和僱傭等範疇，免受性騷擾。根據條例，「性騷擾」是指對另一人作出任何不受歡迎而涉及性的行為，而一名合理的人應會預期該位受騷擾的人士會感到受冒犯、侮辱或威嚇。性騷擾的定義亦包括對個別人士製造在性方面具敵意或威嚇性的環境。
平機會每年呼籲學校要求學生接受反性騷擾培訓
朱敏健強調平機會非常重視打擊校園性騷擾的工作，一直以來和大專院校緊密合作，透過研究調查、政策建議及培訓等多管齊下的工作，推動院校為教職員及學生建立安全的大學校園。朱敏健指隨時樂意為各院校提供協助，以消除校園內出現的性騷擾。平機會現正為非教資會資助的大專院校製作另一套性騷擾網上培訓課程，預計於下年度推出。為了預防大專院校迎新營出現性騷擾的情況，平機會每年向各大專院校發信，呼籲學校要求學生接受反性騷擾的培訓，當中包括負責籌辦、執行及參與迎新營的學生。另外，平機會持續為大專院校提供有關性騷擾的培訓，今年1月至8月為不同院校舉行了共33場培訓，接近2千名師生參與。
市民若對性騷擾有任何疑問，可聯絡平機會反性騷擾事務組的專設反性騷擾熱線2106 2222，專線會為公眾提供有關法律條文的資訊，以及作出投訴及尋求補償的方法，會在有需要時將查詢人士轉介至輔導、治療及法律諮詢服務。另外，市民亦可瀏覽平機會的《COMPASS》網上反性騷擾資源平台https://www.eoc.org.hk/compass/tc/，了解更多有關反性騷擾的資訊。