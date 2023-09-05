Ocamp風化案｜教大迎新營疑爆強姦及揭浴簾　校方成立專責小組檢視迎新營流程指引等 (更新)

【9月5日更新】教大學生事務長許景輝今日(5日)向全校師生發電郵，指就近日媒體報道感到十分痛心及不安。校方對此高度重視，尤其關注事件對學生造成的影響，已啟動緊急應變機制。學生事務處亦與相關同學保持聯絡，提供適切的照顧及輔導支援。
教大：若查明屬實絕不姑息
許景輝又說，校方正全力配合警方的調查工作。由於事件已進入刑事調查階段，現階段不宜作出具體評論，但強調大學絕不容許任何違法及違反校規的行為。若查明指控屬實，校方將按既定程序啟動懲處機制，絕不姑息。 為確保未來的迎新活動有序進行，校方將成立專責小組，全面檢視迎新營的流程、指引及運作機制，以保障同學的利益與福祉。
李家超：不能容忍
特首李家超今日出席行政會議前表示，不能容忍有大學迎新營發生性侵犯及其他違法行為，指所有人都對大學生有期望，希望任何教育團體，特別是大學，要確保大學生活是一個優良環境，如有任何非法或侵犯他人行為，學校要與執法部門配合，維持紀律。
【9月4日更新】繼香港大學護理學系迎新營(Orientation Camp，俗稱「Ocamp」)被爆出風化案後，香港教育大學亦傳出類似事件。近日Instagram有社交帳戶發帖，指一名自稱「事主係我一位女性朋友」的網民稱，一名女性朋友7月底在一個Ocamp擔任「組媽」，其間在渡假營房間內，被一名男子阻止離開，其後更被強吻、觸摸下體和強姦。
該帳戶日前亦發出另一帖文指，有自稱Ocamp「組媽」的人士稱，上月在一個渡假村參與Ocamp時，當發現浴室門鎖故障已立即通知俗稱「組仔」的男組員，惟她洗澡期間仍有一名「組仔」闖入並打開浴簾。該名「組媽」續指，涉事「組仔」其後聲稱當時曾飲酒，更稱「自隊兩板酒」了事。
據報兩案涉同一男學生
兩個網上帖文未有明確指出涉事大學名稱，據報兩案均涉及香港教育大學的Ocamp，涉案疑犯亦屬同一名男學生。香港教育大學回覆《am730》查詢稱，由於指控的性質嚴重，學生事務處呼籲知情人士向校方提供進一步資料，若個案涉及刑事成份，亦會轉予執法機構調查。教大重申，對校園欺凌及性騷擾採零容忍態度，校方亦會視乎情況，將個案交由學生紀律委員會處理。