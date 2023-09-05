Ocamp風化案｜教大迎新營疑爆強姦及揭浴簾　校方成立專責小組檢視迎新營流程指引等 (更新)

【9月5日更新】教大學生事務長許景輝今日(5日)向全校師生發電郵，指就近日媒體報道感到十分痛心及不安。校方對此高度重視，尤其關注事件對學生造成的影響，已啟動緊急應變機制。學生事務處亦與相關同學保持聯絡，提供適切的照顧及輔導支援。

教大：若查明屬實絕不姑息

許景輝又說，校方正全力配合警方的調查工作。由於事件已進入刑事調查階段，現階段不宜作出具體評論，但強調大學絕不容許任何違法及違反校規的行為。若查明指控屬實，校方將按既定程序啟動懲處機制，絕不姑息。 為確保未來的迎新活動有序進行，校方將成立專責小組，全面檢視迎新營的流程、指引及運作機制，以保障同學的利益與福祉。

李家超：不能容忍

特首李家超今日出席行政會議前表示，不能容忍有大學迎新營發生性侵犯及其他違法行為，指所有人都對大學生有期望，希望任何教育團體，特別是大學，要確保大學生活是一個優良環境，如有任何非法或侵犯他人行為，學校要與執法部門配合，維持紀律。