Ocamp風化案｜4女報稱遭性侵或偷窺　重案組拘教大28歲男子

【12:00更新】新增教大回應

香港教育大學早前爆出迎新營(Ocamp)性侵事件，警方先後接獲4名本地女子報案，指分別在全港數區懷疑被一名男子性侵或偷窺。元朗警區重案組接手跟進，經深入調查後，警方昨日在大嶼山北拘捕一名28歲姓嚴男子，涉嫌非禮及窺淫，被捕人現正被扣留調查。據了解，其中1宗案件發生在元朗，另外2宗發生在大嶼山南，餘下1宗案發地點仍在調查中。

教大回應指，案件已進入刑事調查階段，校方不宜作出具體評論。教大重申，大學不是法外之地，所有大學持份者必須守法。校方不會容忍任何違法行為，若查明屬實，將啟動懲處程序，絕不姑息。