Ocamp｜平機會：行為或違反性別歧視條例　呼籲切勿啞忍

繼香港大學護理學系迎新營(Orientation Camp，俗稱「Ocamp」)被爆出風化案後，教育大學亦傳出類似事件。平機會主席朱敏健表示，平機會十分關注有關事件，指根據報道，有關行為可能違反《性別歧視條例》下關於性騷擾的條文。他指這些行為不單對有關學生的身心造成損害，更影響他們的大學生活甚至往後的發展，實在不容忽視。平機會呼籲受到或目擊性騷擾的學生千萬不要啞忍，應採取行動對抗性騷擾，包括盡快向學校、平機會、執法部門作出投訴。

《性別歧視條例》保障任何人在訂明的活動範疇內，包括教育和僱傭等範疇，免受性騷擾。根據條例，「性騷擾」是指對另一人作出任何不受歡迎而涉及性的行為，而一名合理的人應會預期該位受騷擾的人士會感到受冒犯、侮辱或威嚇。性騷擾的定義亦包括對個別人士製造在性方面具敵意或威嚇性的環境。