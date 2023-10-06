Ocamp｜蔡若蓮要求大學遏迎新營歪風 議員批「邪氣泛濫」 港大：未發現學生吸毒

多間大學迎新營活動爆出風化案，立法會教育事務委員會今日（6日）討論大學學生活動管理及品德教育，8間資助大學及3間自資大學派代表出席交代迎新營相關政策，席間有議員批迎新營「邪氣泛濫」，多年來未能改變歪風。

教育局局長蔡若蓮表示政府對任何違法違規及欺凌行為都採取零容忍態度，要求各間大學遏止歪風，嚴肅跟進處理，積極配合執法機關調查，因應個案的嚴重程度，按機制採取紀律行動，嚴重者可以開除學籍。

教大迎新營中一名男子涉非禮和窺淫被捕，議員周文港以教大協理副校長身份出席，他指教大收緊迎新營安排，包括成立校級專責委員會，監督和協調包括迎新營在內的學生主導活動，活動須得到學系、學院和學生事務處審核。

港大同樣有迎新營涉及發生非禮，1人被警方調查，港大學生事務長謝樹基表示已進行內部調查，會見多名搞手同學及參加者，找不到學生有吸食大麻或其他毒品。

葉劉質疑局長「好似些少推波」

行會召集人、新民黨主席葉劉淑儀指，大學迎新營的淫褻遊戲、非禮女生事件並非首次，起碼有十多年，今次才受到重視，認為不只是大學的責任，中學都有很大責任。她稱立法會撥了很錢予教育局做公民教育，「我哋啲錢畀你，你又做咗乜？如果聽教育局長講，好似些少推波，即係學校管唔到啦，受社會家庭影響，係咪咁？邊個要負責呢？」

吳秋北：有人透過迎新「收 𡃁 」 主犯往往是「老鬼」

工聯會吳秋北質疑，教育界多年來未能改變迎新營風氣，有學生向他反映有人透過迎新活動「收𡃁」，出事「主犯」往往是「老鬼」，形容「邪氣泛濫」，認為校方應統一所有迎新活動。