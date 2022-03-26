OmegaXSwatch｜MoonSwatch掀久違排隊熱潮　市民通頂輪購非限量版(有片)

OMEGAxSwatch的MoonSwatch掀久違排隊潮，市民通宵輪候買非限量版。(名錶論壇 Watch Critics@FB)

Omega聯乘Swatch的MoonSwatch系列腕錶，原定今日開始在門市發售，不設預留，先到先得，每位客人限購買兩隻。昨日各家分店外都出現長長人龍。雖然Swatch昨晚早已貼上告示，今早開售的手錶並非限量版或編號，所有款式未來會於網店發售，仍不少人由昨晚起通宵輪候，在疫情下出現久違的排隊熱潮。

OMEGA與Swatch首度聯乘合作打造的「The BIOCERAMIC MoonSwatch Collection」，打造史上第一隻生物陶瓷登月錶系列。(FB)

OMEGA與Swatch首度聯乘合作打造的「The BIOCERAMIC MoonSwatch Collection」，打造史上第一隻生物陶瓷登月錶系列。11款以太空星體命名的手錶，每隻售2,100元，價格親民，在疫下掀起零售排隊熱及炒風。根據Swatch的Facebook專頁資料，該款手錶於今日正式開賣，而本港只有3間Swatch 專門店出售，包括銅鑼灣啓超道、尖沙咀海港城及旺角朗豪坊。Swatch表示，今早開售的手錶並非限量版或編號，所有款式未來會於網店發售，今早8時半派籌，每人限買兩隻。

銅鑼灣分店外人龍繞圈。(Ming Watch 明錶@FB)