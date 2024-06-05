One Love Asia Festival臨時更改日期地點及表演陣容　鄭泳舜促退機票及酒店費用

One Love Asia Festival原定本月21至23日在中環海濱舉行，是首次在香港舉行、被稱為亞洲最大型的音樂盛事。不過主辦方在本周一(6月3日)臨時宣布更改表演日期、地點以至表演陣容。民建聯立法會議員鄭泳舜促主辦方清楚解釋事件，並向購票的海外觀眾退回機票及酒店住宿費。

主辦方公布​​「由於香港近期的天氣不穩定，影響觀眾的戶外活動體驗，所以決定將音樂節移至室內舉行」，改為本月29日至7月1日在亞洲國際博覽館舉行活動。由於日期調動，令原定出席的歌手孫燕姿、徐佳瑩及「動力火車」未能參與，改由香港歌手容祖兒、湯令山及華語組合「理想混蛋」取代。