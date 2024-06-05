One Love Asia Festival臨時更改日期地點及表演陣容　鄭泳舜促退機票及酒店費用

One Love Asia Festival原定本月21至23日在中環海濱舉行，是首次在香港舉行、被稱為亞洲最大型的音樂盛事。不過主辦方在本周一(6月3日)臨時宣布更改表演日期、地點以至表演陣容。民建聯立法會議員鄭泳舜促主辦方清楚解釋事件，並向購票的海外觀眾退回機票及酒店住宿費。
主辦方公布「由於香港近期的天氣不穩定，影響觀眾的戶外活動體驗，所以決定將音樂節移至室內舉行」，改為本月29日至7月1日在亞洲國際博覽館舉行活動。由於日期調動，令原定出席的歌手孫燕姿、徐佳瑩及「動力火車」未能參與，改由香港歌手容祖兒、湯令山及華語組合「理想混蛋」取代。
鄭泳舜指對事件感到失望，只在活動前兩星期通知歌迷，「通知好簡短，唔收貨」，反問主辦方「係咪預知兩星期後一定落雨」。他又指香港5至7月都是雨季，主辦方應有所準備，而非臨時更改安排，「地點同形式完全變咗，戶外變室內，歌手陣容變咗」。購票人士可選擇全額退款，不過鄭泳舜指此只是基本要求，很多海外歌迷準備特意來港而預訂了機票及酒店，主辦方應考慮補償。他亦提及很多海外觀眾原定會來港消費，對旅遊業有一定打擊。
擔心影響香港舉辦盛事的形象
除了One Love Asia Festival，上周六起一連2日在西九龍文化區舉行的韓國濕身音樂節WATERBOMB，在散場時出現混亂，大批參加者等候數小時未能取回寄存行李。鄭泳舜認為整體在香港舉辦的盛事都成功，不過「做100單好好嘅，只要一兩個唔理想，對香港整體舉辦盛事嘅形象有一定影響」。他希望這些是個別事件，亦是一個提醒，例如政府可審視不同的盛事，特別是戶外盛事，提醒主辦單位做好預案。