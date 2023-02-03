OneDegree參展香港寵物節2023優惠大放送 CEO Plan高達65折 會場限定投保即送禮品及超市現金券

OneDegree Hong Kong Limited早前推出市場領先的寵物保險解決方案——全港唯一無指定項目的賠償限制的寵物CEO Plan「毛價保」，提供高達90%的報銷和高達$80,000的保費保障。OneDegree在1月9日於社交平台發布最新廣告，邀請到擁有80,000多個「貓奴」粉絲的香港著名小貓[email protected]（“皮皮”），和一個由貓狗主人組成的廣告創作團隊製作出這條短片，引起寵物主人們極大迴響。為了引起人們對近期升級寵物醫療保險計劃的關注，OneDegree採用了極具創意的營銷策略，在不到一周的時間便在Facebook上獲得了很高的參與率，獲得了5,000多個讚好和470次分享，觸動觀眾的情緒，故事平淡更顯「貼地」，寵物生病一幕令人熱淚盈眶。

不少觀眾反映希望為心愛的寵物購買保險，不過當中有不少考量和市面上的寵物保險眾多無從下手，OneDegree將於2月2日至5日參加在香港會議展覽中心舉辦的「香港寵物節2023」（下稱「寵物節」），並於會場內設置攤位，由專人解答寵物主人的疑問，了解OneDegree「毛價保」對「毛孩」的保障。即場投保更享高達65折優惠及多款驚喜禮品。

多個寵物節會場限定優惠 寵物保障強勢升級

OneDegree攤位內更設有免費即影即有「打卡位」，寵物主人可即場為「毛孩」配襯各種小道具，再由專業攝影機為牠拍下沙龍及打印，讓主人即時帶走精美照片！而在2月3日及4日，每天下午4時至6時，攤位更設有免費的貓行為諮詢服務1，讓一眾「貓奴」更了解家中貓咪的行為問題。

OneDegree於寵物節期間將提供一系列會場獨家折扣優惠：

優惠驚喜第一浪：投保低至65折2

寵物節期間於會場投保OneDegree「毛價保」寵物保險，可享低至65折優惠。「毛價保」為全城唯一寵物CEO Plan，寵物主人每月保費低至$179，即可享有全港最高達9成的賠償百分比3，而且「毛價保」首創無分指定醫療項目賠償限額，讓主人自由運用全部保額。

寵物醫療保險保障比較表：

醫療項目 OneDegree

毛價保尊寵計劃 保險公司A 保險公司B 保險公司C 年度醫療保障額 HK$80,000 HK$60,000 HK$70,000 HK$68,000 手術費用 HK$80,000

(不設細項限額，自由分配保額) HK$60,000 HK$70,000 (檢驗費用每次最多HK$10,000) HK$60,000 檢驗費用（X光檢查、超聲波檢查及化驗費用等） HK$8,000 門診 HK$16,000 (每次HK$800，最多20次) 處方藥物 HK$12,000 住院費用 HK$6,000 $7,000 (每日最多$500) 與手術費用 $60,000共分

1 服務由貓行為顧問Jack提供，Jack 曾修讀加拿大CASI「貓行為科學與技術」等多個動物行為課程。

優惠驚喜第二浪：精選寵物禮物三選一

成功投保指定計劃，即可獲贈下列其中一項OneDegree精選禮品，每款都為「毛孩」精心挑選。禮品先到先得，送完即止。

1. (獨家限量聯乘) MO/MaskOn Nano-EO 納米殺菌噴霧–Ginger & Spice寵物專用

OneDegree 與 MO／MaskOn 獨家聯乘版本（此產品仍未在市場開售）

全新寵物配方率先登場

不含酒精

Nano-EO納米抗菌系統

有效殺滅新冠病毒（>99.9%*）

專利ABV抗病毒塗層，可於物件表面形成24小時抗病毒保護層

2. VETOPIA Animalkind凍乾及風乾小食禮品包

禮品包內含有凍乾生肉零食2包、天然風乾小食2包、凍乾生肉主糧 (試食裝) 2包

由David Gething獸醫與動物營養師團隊設計

產品均由100%全天然成分所製成

成份嚴選自世界各地，符合道德採購

3. GK 淨可立殺菌清潔濃縮液500ml

新加坡製造，擁有多個機構殺菌認證和安全檢測

用作清潔地板、衣服消毒、浸洗寵物配件/毛巾、渠口殺菌

清新茉莉花香，無須再過水

成分可自然分解，寵物接觸到也沒問題，適合每天使用

優惠驚喜第三浪：憑入場小冊子優惠券投保即額外加送超市現金券

寵物節期間，入場人士可於會場門外領取限量小冊子，憑其中的OneDegree寵物節限定優惠券於會場成功投保「毛價保」寵物保險，將可獲價值$100超市現金券1張。OneDegree考慮到香港有不少家庭擁有多於一隻愛寵，因此倘若寵物主人為「毛孩」們投保多於一個「毛價保」寵物保險，成功後將可再獲得價值$100超市現金券1張，成功投保兩個可獲2張，三個可獲3張，如此類推。

OneDegree「香港寵物節 2023」攤位詳情

開放時間：12:00-21:00（2023年2月2日至4日）

12:00-20:00（2023年2月5日）

地點：香港灣仔博覽道1號香港會議展覽中心Hall 3BCDE（攤位 B20）