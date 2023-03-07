OneDegree火險去年投保額激增至過百億港元

虛擬保險公司OneDegree公布去年投保火險客戶數量，按年上升1.68倍，保費收入按年上升1.61倍，全年投保總額高達過百億港元，按年上升1.73倍。該行共同創辦人郭彥麟表示，升幅反映近年更多業主從銀行轉介的保險公司轉投OneDegree，因為市面火險保費一般為投保額的0.15%至0.2%，該行收費只為0.03%。

該行日前向投保其火險的客戶進行火險產品用家調查，結果顯示超過9成受訪者對火險細節認知度不足，偏向因方便而直接向按揭銀行或其轉介的保險公司購買火險，而受訪者投保OneDegree後一年保費平均相差逾4成，全期保費相差高達港幣15萬元。超過7成受訪者表示，曾經透過提供按揭貸款的銀行或其介紹的保險公司購買火險產品，當中9成人因方便或避免花時間自行尋找其他火險。另外，接近2成人根本不知道能夠自行選擇投保其他保險公司，無法自行選擇更便宜的火險產品。

一般而言，以「物業重建成本」計算保額可獲得最低保費，惟調查發現9成受訪者認為物業市價、貸款餘額及貸款金額是計算最低保費的惟一選項，僅1成人知道「物業重建成本」的保費為最低，由此可見業主對火險細節認知度不足夠，以致可能令他們需支付更多額外費用。

此外，該行火險可以在網上自行投保，亦能根據每間按揭銀行的要求而度身打造，業主只需於網上提供簡單資料，即可交由該行為客戶向銀行提交相關文件，成功投保或轉保後客戶就會直接收到銀行通知，全程方便快捷，更無需繳交任何手續費用。