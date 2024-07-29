Outback結業｜關閉9分店　黃家和指「北上鋸扒」性價比高　每月逾百店淨執笠未言結業潮

Outback Steakhouse 宣布8月4日9店結業，裁員300人，僅保留10間分店，其中尖沙嘴和紅磡分別關閉2間及1間分店後，Outback將撤出該兩區。香港餐飲聯業協會會長黃家和向《am730》分析指，扒房等西餐廳受北上消費熱潮的衝擊最大，Outback以年輕人和家庭客為主，顧客較愛北上，「好多年輕人同家庭趁假日上深圳，食牛扒，性價比肯定高過喺香港食」，加上政府宣傳少肉少糖的健康飲食，本港食客口味有變化，亦導致肉食為主的西餐廳經營更難。

對於Outback撤出尖沙嘴和紅磡，黃家和認為，訪港旅客仍未回覆疫前的6,000萬人，加上來港旅客的旅遊模式有所改變，未必喜好西餐廳和高檔餐廳，反而喜歡具本地特色的茶餐廳等食肆，故茶餐廳的生意跌幅較其他餐廳為低，而旅遊區的食肆需迎合改變，「花多少少心思」。