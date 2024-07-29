Outback結業｜ Outback餐廳縮規模關香港9間分店 300員工受影響

美資連鎖餐廳Outback Steakhouse宣布，將終止營運在香港的其中9間分店，最後營業日為8月4日，受影響員工涉及300人，餘下在港10家分店繼續營業。

Outback表示，這是經審慎考慮市場現況、營運成本及策略方向後得出的結果，並不反映管理團隊以及員工的付出及專業，承諾向受影響員工提供充分的尊重及關懷，又指將一如既往，致力服務香港市場，旗下10間分店將繼續為顧客提供高質素和卓越的服務，達到顧客對品牌的期望。

Outback旗下快餐品牌Aussie Grill by Outback去年底終止在港業務，當時分別在葵芳和中環設有分店，品牌旗下10間分店將繼續為顧客提供服務：

