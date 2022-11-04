P上調0.25厘 港銀進取加息 或下月再出手

加息潮來襲！美國聯儲局一如市場預期，議息後宣布再度大手加息0.75厘，聯邦基金利率上調至介乎3.75厘至4厘水平，為2008年以來最高，亦連續4次大手加息0.75厘。滙豐銀行帶頭調高最優惠利率(P)及港元儲蓄存款年息0.25厘，加幅為2006年3月以來最「重手」，9月僅加0.125厘，反映港銀加息態度趨進取，連續兩次加息後，供樓人士每月供款負擔亦累增8%。

滙豐、中銀香港(2388)及恒生銀行(011)P由5.125厘，增至5.375厘，渣打銀行及東亞銀行(023)上調後則為5.625厘。

滙豐香港區行政總裁林慧虹指，繼9月加P後，本港1個月和3個月銀行同業拆息持續向上，分別累升逾59和152基點。是次加息除基於對近日宏觀經濟評估，還考慮到貸款人償付能力及向存戶支付的利率等因素，並稱將續留意外圍環境，適時調整利率水平。恒生行政總裁施穎茵則稱，鑑於近期宏觀經濟發展及考慮到各項市場狀況，包括資金成本、現時拆息水平及本港銀行體系結餘等。

金管局總裁余偉文指，聯儲局自3月起已連續6次加息共3.75厘，隨著美國持續加息，港美息差擴闊引發套息交易將令資金逐漸從港元流向美元，因此港匯偏弱是正常現象。多間港銀已上調存貸利率，市民必須對銀行息率續升有所準備，在作出置業、按揭或其他借貸決定時小心評估及管理有關風險。

中原按揭董事總經理王美鳳指，樓按相關的1個月拆息昨報3.21厘，已明顯高於加P前市場按息介乎2.625厘至2.875厘，令H及P差距收窄至約2厘，低於過往平均達逾3厘，銀行有即時再加P壓力。她指，香港經歷逾10年超低息環境，不少人已習慣以超低按息供樓，今年進入加息周期，息率上升步伐較以往加快，令部分置業人士入市決定趨審慎，近月樓市氣氛轉淡，但買家已準備進入加息周期，相信已在消化加息影響。她料本港按息於年底仍處約3厘多水平，較過往30年平均按息約4厘低。

每月按揭供款增逾3%

利嘉閣按揭代理董事總經理黃詠欣指，港銀今年內已第二次上調P，累加0.375厘，連同早前上調H按鎖息上限，疊加影響下，等同已累計加息0.625厘。是次加息後，倘以500萬元按揭貸款、年期30年計，每月供款增674元或3.3%，至21,419元，累計兩次加息，每月供款累增1,663元或8.42%，全期利息增59萬元或28.3%。她料港銀今年將再加息一次。