PANDA GO香港遊 農曆年辦巡迴展 荃灣D．PARK中環街市新春造型現身

大型熊貓主題展覽《PANDA GO！香港遊》首輪展覽結束，前日及昨日在中山紀念公園完成最後一站；活動結束後，早前參加「我要做飼養員」計劃並成功「認養」的市民，參觀後一併將其中一隻大熊貓雕塑帶回家。主辦方昨宣布，明年初推出第二輪展覽「巡迴展覽——新春站」，將在荃灣D‧PARK和中環街市舉行。

主辦方AllRightsReserved昨在社交平台宣布，《PANDA GO！香港遊》與華懋集團旗下D‧PARK及中環街市合作舉辦「巡迴展覽——新春站」，逾800隻熊貓雕塑將於1月17日起新春佳節期間，以新春造型壓軸展出。當中荃灣D‧PARK展期由明年1月17日至3月6日舉行，而中環街市則於2月17日至3月6日展出。

據悉，活動期間D‧PARK亦夥拍海洋公園，設立小百科展覽專區，透過相片及影片，讓大眾了解大熊貓的成長背景、生活特性及冷知識，加強市民保育大熊貓意識。