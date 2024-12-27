PANDA GO香港遊 農曆年辦巡迴展 荃灣D．PARK中環街市新春造型現身

大型熊貓主題展覽《PANDA GO！香港遊》首輪展覽結束，前日及昨日在中山紀念公園完成最後一站；活動結束後，早前參加「我要做飼養員」計劃並成功「認養」的市民，參觀後一併將其中一隻大熊貓雕塑帶回家。主辦方昨宣布，明年初推出第二輪展覽「巡迴展覽——新春站」，將在荃灣D‧PARK和中環街市舉行。
主辦方AllRightsReserved昨在社交平台宣布，《PANDA GO！香港遊》與華懋集團旗下D‧PARK及中環街市合作舉辦「巡迴展覽——新春站」，逾800隻熊貓雕塑將於1月17日起新春佳節期間，以新春造型壓軸展出。當中荃灣D‧PARK展期由明年1月17日至3月6日舉行，而中環街市則於2月17日至3月6日展出。
據悉，活動期間D‧PARK亦夥拍海洋公園，設立小百科展覽專區，透過相片及影片，讓大眾了解大熊貓的成長背景、生活特性及冷知識，加強市民保育大熊貓意識。
另外，首輪展覽最後一站公眾展覽於前日及昨日在中山公園完成，部分大熊貓雕塑戴上聖誕帽應節。主辦方早前公布會將1,000隻雕塑透過「我要做飼養員」計劃讓公眾帶回家， 成功「認養」市民昨到中山公園領取相關雕塑。
有「認養」市民張小姐表示，巡迴展活動有趣，「飼養員」計劃具意義。她指，香港一年有不同展覽活動，「有時都會諗，展覽完啲裝置會去邊呢，可能最終係打爛咗再搬去堆填區？」而這個活動展覽結束後，市民捐款後可將雕塑帶回家作擺設，款項將捐給海洋公園用於保育工作，為活動增添一重意義。
明晚西九上演煙火無人機匯演
為慶祝首階段的展覽圓滿落幕，主辦方於明日(28日)晚上8時15分在西九文化區舉行《PANDA GO! 香港遊》煙火無人機匯演，歷時10分鐘，共7幕。當晚將有1,000架無人機交織出多款生動的熊貓，3D大熊貓將會呈現眼前。同時亦展示極具香港特色的圖案，盼加強公眾對熊貓的關注之餘，沉浸於本地文化的魅力中。