PANDA GO香港遊1000熊貓雕塑 下周一公開認捐 全數贈海洋公園保育

香港無處不熊貓！除海洋公園6隻大熊貓外，以大熊貓為主題的「HELLO PANDAS 熊貓駕到」戶外嘉年華活動昨起在香港文化中心露天廣場舉行。至於本月在香港多區輪流展出的大型熊貓展《PANDA GO！香港遊》，主辦方宣布，展出的2,500隻大熊貓雕塑在本月26日公眾展覽過後，當中1,000隻會透過「我要做飼養員」計劃下周讓公眾捐款「認養」，另有10隻由不同名人創作的《PANDA GO！特別版》大熊貓雕塑昨起拍賣。主辦方指，所有收益將不扣除任何成本，全數捐贈予海洋公園，用於支持大熊貓保育工作。

創意品牌AllRightsReserved正舉行大型熊貓主題展覽《PANDA GO！香港遊》，首站公眾展覽上周末於星光大道舉行，本周六及日會在昂坪360展出，之後兩站分別為海洋公園(12月21至22日)及中山紀念公園(12月25至26日)。 主辦方指，《PANDA GO！香港遊》共展出2,500隻大熊貓雕塑，於本月公眾展覽結束後，將被賦予更多使命，當中1,000隻會透過「我要做飼養員」計劃讓公眾帶回家。 計劃將於12月16日(下周一)早上11時起展開，公眾於48小時內透過DDTStore網上平台，捐出350元(小)和550元(大)或更多善款，即可認捐大熊貓雕塑。

「HELLO PANDAS 熊貓駕到」在文化中心露天廣場舉行。(中通社)

主辦單位指，計劃讓展覽過後的大熊貓雕塑獲得可延續的新生命，牠們在「飼養員」的家中或社區繼續傳遞大熊貓保育信息，喚起更多人對大自然和易危物種的關注。計劃以先捐先得、額滿即止，及不能選擇款式。成功「認養」市民須於12月26日中山公園展出後抱回家，成為大熊貓的「飼養員」。餘下1,500隻大熊貓雕塑的去向，稍後公布。 另外，《PANDA GO！香港遊》邀請到10位名人，創作出《PANDA GO！特別版》大熊貓雕塑。相關雕塑於昨起至周五在DDTStore網上平台接受公開慈善拍賣，底價為港幣3,000元，採用價高者得形式進行。大會指，兩個活動所有收益將不扣除任何成本，全數捐贈予海洋公園。

另外，大熊貓主題「HELLO PANDAS 熊貓駕到」戶外嘉年華昨起至本月21日在香港文化中心露天廣場舉行，包括展出全港首個水上巨型熊貓裝置、互動表演、文創市集、攝影展覽等，活動免費入場。