PANDA GO！香港遊 推香港大熊貓IP 2500隻熊貓雕塑12月四處走供打卡

本港銳意打造「熊貓經濟」，香港6隻大熊貓亦正式「IP化」！於年中舉辦《多啦A夢》展覽的創意品牌「AllRightsReserved」宣布將在下月主辦大型熊貓展覽《PANDA GO！香港遊》，不但會在4處輪流展出2,500隻大熊貓雕塑，供公眾免費觀賞及打卡，更參考本港6隻大熊貓設計出擬人化角色。主辦方表示，「把IP送給香港」，盼角色成為大熊貓宣傳大使，在不同活動現身。 大型熊貓展覽《PANDA GO！香港遊》的一大看點是下周一(12月2日)抵港的2,500隻大熊貓，將分8款造型，於12月7日起設4場公眾展覽︰首站為「星光大道」，展期為12月7至8日；之後大熊貓們會「大遷徙」至昂坪360(14至15日)；其後在海洋公園(21至22日)與公眾見面；聖誕節假期則到中山公園(25至26日)作最後一場展示。翻查資料所得，AllRightsReserved於2014年曾舉辦「1600熊貓遊香港·創意X保育」巡迴展。1,600熊貓巡遊全港超過10個著名地標，以呼籲港人愛保育。

香港大熊貓IP 另外，今次活動亦特別為香港額外設計6款《PFF HK熊貓香港親友會》角色造型，參考海洋公園現時飼養的6頭大熊貓外形特徵及性格，融入擬人化設計。如熊貓爸爸樂樂活潑好動，黑色眼圈較圓，皮毛整潔有光澤；「攀爬能手」安安體形較大，手腳長長，動作敏捷；大熊貓寶寶「細佬」害羞友善，頭頂擁有稚氣的幼兒毛等。大會更邀得法國藝術家Paulo Grangeon協助詮釋並昇華熊貓的每一分神髓。 主辦方表示，《PFF HK熊貓香港親友會》角色會化身為香港大熊貓宣傳大使，公眾未來有機會在其他單位主辦的大熊貓活動看到這套IP，因「ARR(主辦方)特別將這套IP送給香港」，盼機構使用，共同積極推廣文化及旅遊；又指今次活動期間涉及商業活動產生的IP版權費，全數捐予海洋公園作大熊貓保育用途。 活動邀請11位名人，創作獨一無二的特別版熊貓作品，包括身兼音樂人、藝術家、製作人及服裝設計師多重身份的Pharrell Williams、著名演員兼導演黃渤，以及創作LABUBU的藝術家龍家昇等。主辦方表示，大部分特別版大熊貓雕塑將於網上作慈善售賣，開放予公眾競投，所有收益將不扣除成本，全數捐予海洋公園，用於支持大熊貓保育工作的經費。

PANDA GO！香港遊展覽詳情

「HELLO PANDAS熊貓駕到」嘉年華 另外，中旅集團聯合民建聯、香港中國企業協會亦會舉行熊貓活動，於12月11至21日在香港文化中心廣場及附近海濱舉「HELLO PANDAS 熊貓駕到」戶外嘉年華，設有藝術裝置、互動表演、文創市集、攝影展覽等，大會預計可吸引100萬人次入場。另外，18區會設置打卡點，擺放2.5米至3米高的頂流熊貓IP，預計可輻射近千萬人次流量。

