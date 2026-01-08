PayMe遭私隱公署調查　滙豐：屬「循規審查」強調沒違條例(更新)

《南華早報》報道，個人資料私隱專員公署正就滙豐（0005）旗下PayMe應用程式早期用戶可能面臨的私隱風險展開調查，主要涉及PayMe早期用戶部分個人資料因默認設置被公開的風險，報道指，部分用戶仍然未知道其個人資訊可能已經洩露。

滙豐銀行回應傳媒指，私隱專員公署曾聯絡該集團進行循規審查，滙豐強調無收到任何機構指PayMe違反任何私隱條例。所謂「循規審查」，即指私隱專員公署針對特定組織或個人是否遵守相關法規、政策或標準的檢查與評估過程，目的在於確認其合規性。如機構已採取所有合理而切實可行的步驟，便不屬違規。