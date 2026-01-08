PayMe遭私隱公署調查　滙豐：屬「循規審查」強調沒違條例(更新)

《南華早報》報道，個人資料私隱專員公署正就滙豐（0005）旗下PayMe應用程式早期用戶可能面臨的私隱風險展開調查，主要涉及PayMe早期用戶部分個人資料因默認設置被公開的風險，報道指，部分用戶仍然未知道其個人資訊可能已經洩露。
滙豐銀行回應傳媒指，私隱專員公署曾聯絡該集團進行循規審查，滙豐強調無收到任何機構指PayMe違反任何私隱條例。所謂「循規審查」，即指私隱專員公署針對特定組織或個人是否遵守相關法規、政策或標準的檢查與評估過程，目的在於確認其合規性。如機構已採取所有合理而切實可行的步驟，便不屬違規。
涉早期用戶私隱設置
報道指，PayMe自2019年推出以來，已擁有約320萬用戶，該應用允許用戶自行設定交易記錄的可見程度。報道引述私隱專員公署回應稱，此次合規審查將會「全面檢視所有相關問題，包括舊有用戶的潛在風險，以及應用內提示是否足夠清晰」。公署同時強調，銀行必須確保系統預設提供最高級別的隱私保護。報道又指，調查重點尤其落在早期註冊的用戶身上。這些用戶最初使用的是當時定位為點對點社交支付工具的應用版本，而自2019年起，PayMe已提供選項讓用戶調整交易記錄的公開等級。報道引述滙豐回應稱，尚未收到監管部門任何與私隱相關違規行為的通知，並提到當時所有已有用戶都通過電子郵件收到了關於可以從公開設置，切換到私密設置的選項通知，用戶可以隨時根據自己的私隱需求更新偏好設置。
滙豐強調一直可於App自由更改私隱設定
滙豐回應時提到，PayMe自推出起，用戶一直可於App內自由更改其私隱設定；由2019年開始，所有新註冊PayMe用戶的私隱設定更已預設為「不公開」，除非用戶更改設定，否則其交易記錄將不會被看見。另外，該更新推出時，亦有向所有用戶發出電郵通知，以助用戶了解其私隱設定的選項，並根據自身需求隨時更改設定。