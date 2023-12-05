PISA2022結果出爐 港生閱讀能力跌出十大

經濟合作與發展組織策劃的「學生能力國際評估計劃2022」今日(5日)公布結果。本港學生在數學、科學和母語閱讀能力的平均得分分別得分為540、520及500。與2018年相比，香港學生的數學得分維持在第4位；科學得分上升兩位，至第7位；至於閱讀能力則大跌7位，至第11位。研究估計，這可能是因疫情期間暫停面授堂及減少校園生活對閱讀氛圍有所影響；學生也可能因而時間放在其他科目，減少閱讀。

三科高於國際水平 閱讀能力排名跌 科學能力上升兩位

PISA由經濟合作與發展組織策劃，旨在評估15歲學生的數學、科學和母語閱讀能力。受疫情影響，第八屆PISA延至2022年舉行，共有81個國家或經濟體系參與。教育局委託香港中文大學籌辦的香港區測試於2022年5月至7月進行，共有5,907名來自163所中學的15歲學生參與。

結果顯示，與2018年相比，在數學方面，香港排名保持在第四位，得分540分，高於國際平均水平的472分。科學方面，香港排名由上屆的第9位上升至第7位，分數亦從517分上升至520分，高於國際平均水平的485分。至於母語閱讀能力則由上屆的排名第4，大跌7位至今屆的第11位，分數亦從524分降至500分。香港中文大學研究團隊指出，在這段時期，學生可能將時間放在不同科目的學習上，或減少了閱讀時間。教育局會與研究團隊作深入分析，對症下藥，針對該年齡群組的學生在疫情復常後的閱讀興趣和能力，加大力度並以多元化策略支援學校．