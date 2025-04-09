PMQ元創方前世今生｜曾是影帝福地　活化變身創意地標

遊走中環，你會發現這個繁盛的商業區，不單有摩登大樓、時尚購物中心、酒店、夜店，同時有不少值得仔細玩味的活化建築。
中環街市和大館，名聲響亮；而在它們不遠處的PMQ元創方，前身曾是學校和警察宿舍，現在活化成為創意新地標，同是在具時代意義的古舊建築，注入新生命的代表作。
文章出處：「當代中國」網站
元創方前身已婚警察宿舍 原來背負特別「使命」
元創方，又叫PMQ，意思是Police Married Quarters，即已婚警察宿舍，也就是其前身。
不過，元創方的故事，應該要再推前至19世紀中的中央書院說起。
1862年，中央書院在中環歌賦街建立校舍，是香港第一間由政府開辦，為市民大眾提供高小和中學課程的西式教育官立學校，讓華人也有機會接觸西式現代教育。1884年，孫中山先生也曾在該校讀書。
1889年，中央書院遷往荷李活道及鴨巴甸街交界，亦即元創方現址，並且改名為維多利亞書院。1894年，書院再度改名為皇仁書院。1947年，由於書院在二次大戰期間受到嚴重破壞，因而搬至堅尼地道的臨時校舍，其後獲政府撥地在銅鑼灣高士威道興建皇仁書院新校舍，1950年啟用後，沿用至今。
說回荷李活道的校舍，1948年被全面清拆，1951年改建為兩座荷李活道已婚警察宿舍，另有一座建築物曾用作少年警訊會所。
荷李活道已婚警察宿舍是香港首個為初級華裔警員及其家屬提供的住所，提供140個一房及28個兩房單位。這所宿舍更有一個特別「使命」，就是藉此提升前綫警員的士氣。
2000年代，政府有意將宿舍重新發展，因此居民自2000年逐步遷出，其後未有發展計劃，故一直空置。
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荷李活道已婚警察宿舍是黎明福地 拍《三更之回家》贏金馬影帝
就在荷李活道已婚警察宿舍的數年空置期間，想不到誕生了一位影帝。
2002年，導演陳可辛借用了該警察宿舍，作為拍攝電影《三更》（由三個獨立故事組成）一個驚慄故事《回家》的主要場景。故事講述單親爸爸警察住進廢棄住宅後，遇上寡言的中醫師鄰居，一個連續三年為已死去了的妻子用中藥浸泡擦身，期待她死而復生的丈夫。
黎明演繹孤獨冷漠的中醫師，望着已死去的妻子流露着充滿情感的眼神，足證對妻子深情、沉重的愛。電影中，沒有呼天搶地的場面，反而以平實的手法、生活化的表現，牢牢地吸引住觀眾。
黎明冷靜內斂的演出，徹底擺脫了偶像包袱，演技躍進。後來，《回家》被抽出再剪輯成為50分鐘版本，並以《三更之回家》為片名獨立放映。黎明就憑該片贏得台灣金馬獎最佳男主角獎項，榮升影帝。
荷李活道已婚警察宿舍活化成元創方 推動香港創意文化發展
2009年，荷李活道已婚警察宿舍被納入為「保育中環」的項目之一。2010年，宿舍被評為三級歷史建築。
2010年底，該項目交由同心教育文化慈善基金會有限公司，聯同香港理工大學、香港設計中心和職業訓練局轄下的香港知專設計學院，進行活化為「PMQ元創方」，並定位為標誌性創意中心，推動香港的創意文化發展。
2014年，元創方正式啟用，為香港創意文化發展帶來新活力，也給創意、設計和歷史愛好者提供創新平台。遊逛元創方，不單可以欣賞到建築本身的深厚歷史，也可以到訪眾多藝術家的工作室和精品商品，感受他們的創意靈感。
今年的復活節期間（4月18至21日），元創方舉行「PMQ玩嘢祭2025」，以「玩具使利店」為主題，30個來自本地、首爾、新加坡、深圳和澳門等地的玩具品牌及單位參與其中，更設有分享會和工作坊，可以了解更多玩具設計師的故事、玩具的製作過程等，玩具迷一定不要錯過。
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