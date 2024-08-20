Pokémon遊戲卡舖藏值1000萬元冰毒 28歲男東主被捕

警方搗破一個以Pokémon遊戲對戰卡店舖作掩飾的毒品儲存倉。 警方毒品調查科行動組（3A）督察梁駿軒稱，毒品調查科人員經過深入調查及情報分析，鎖定一個位於紅磡工業大廈、專門售賣Pokémon遊戲對戰卡的店舖，昨日（19日）在店外截查一名28歲姓林男子，為店舖東主，警方在其隨身物品檢獲5公斤懷疑冰毒，隨後押返店內進行調查，結果在員工休息室內再一個紙箱，內有16包、每包重1公斤的懷疑冰毒，共21公斤懷疑冰毒，市值約1,000萬元。警方以涉嫌「販運危險藥物」將他拘捕，他現正扣留調查，明日早上於九龍城裁判法院提堂。

毒品儲存倉估計運作約1個月 梁駿軒續稱， 毒品儲存倉面積約400呎，疑犯是此遊戲中心的其中一名東主，但相信他單獨營運，收取報酬以遊戲中心作掩飾存放毒品，估計運作約1個月。

警斥疑犯行為極不負責 梁指，店舖開放予公眾人士，Pokémon卡的愛好者，當中不乏青少年及兒童到來光顧或在店內進行遊戲卡對戰。毒品雖然沒有提供或售賣予光顧人士，亦沒有青少年或兒童涉及這次販毒行為，但毒販將大量毒品儲存在青少年及兒童逗留的地方，屬於極不負責的可恥行為，會增加青少年及兒童錯誤接觸毒品的風險。

販毒最高可被判囚終身 販毒屬於嚴重罪行，一經定罪可被判終身監禁及罰款港幣500萬元。警方向家長呼籲，適逢暑假應多留意子女流連的地方，以免他們接觸不法分子及毒品的機會。若販毒行為涉及青少年及兒童，例如提供毒品或操縱他們販毒，警方會引用134章危險藥物條例第56A條，向法庭申請加重刑罰。