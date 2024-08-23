綽號「蝦皮」的16歲中學生鄭業楷，日前在美國夏威夷舉辦的手機遊戲Pokémon GO世界錦標賽成為香港及亞太區首位Pokémon GO世界冠軍。Pokémon GO香港隊前領隊張樂行早前發長文，感謝該手遊的忠實愛好者、「肝病權威」港大醫學院內科及肝臟科講座教授黎青龍，指對方曾在去年贊助一萬元讓團隊能夠前往日本參加比賽，「冠軍黎教授係有份嘅。無咗佢舊年嘅栽培，畀我哋出去見識世面，唔會有今日嘅蝦皮」。黎青龍今日在電台節目接受訪問，直言「我覺得佢哋傻啊，笑佢嗰個」，並指遊戲沒有害「可以畀小朋友鬆馳下」。黎又訪露轉任榮休教授後，薪金減至約4萬元，即贊助1萬元等於其月薪約四分一，但直言不是大數目，「我唔使諗梗係畀佢啦」。

瑪麗櫃員機過數 被誤會「跑」去銀行

黎青龍受訪時表示，表示自己並不認識「蝦皮」，只是曾和前領隊張樂行見面，指將來和「蝦皮」見面時「會請佢食嘢」，被問到張樂行去年找他贊助時有何想法，黎表示自己都非常喜愛Pokémon GO，因此「唔使諗，班細路仔無人工無錢，咁我梗係畀佢啦」，便在瑪麗醫院的自動櫃員機「過數」，故被張樂行誤會他「跑」去銀行。

至於去年日本的比賽，他記得鼓勵對方「唔贏都無所謂，無人期望你一比賽即刻贏」，經過一屆經驗後終取勝，黎直言「我都唔知幾開心」。他又表示去年收到隊員大量手信，「我都唔好意思」，直言贊助一萬元「唔係好多」。黎指轉任榮休教授後，薪金被減至4萬元。