Prenetics漏向482人傳檢測結果短訊　涉25宗陽性個案

新型冠狀病毒檢測承辦商Prenetics今日(20日)表示，早前在人手輸入資料時出現錯誤，導致482名曾接受檢測的市民未獲發電話短訊，當中包括25名檢測呈陽性的病人。Prenetics其後已透過另一系統，向衞生署呈報檢測呈陽性的病人資料，故該25人雖未獲得短訊，但已獲衞生署跟進。Prenetics對事件深表歉意，會跟進和調查事件。

事件涉及門診交口水樽市民

事件涉及今年2月21日至3月1日期間，曾在醫管局普通科門診診所交回深喉唾液樣本的1,002名市民。有市民向醫管局投訴，進行檢測後未有收到電話短訊，Prenetics指上月底接獲有關轉介後展開調查，初步發現團隊當時正加緊處理第五波疫情中急增的滯後個案樣本，在上傳測試結果時出現人為錯誤，導致系統最終未能向其中482名市民，發送檢測結果電話短訊。

Prenetics表示，上周已向醫管局報告事件，再經由醫管局通知食物及衞生局和衞生署。Prenetics對事件深表歉意，會嚴肅跟進事件和展開深入調查，完成後會向醫管局詳細交代事件經過。Prenetics會透過電話，為482名受影響市民跟進和向其致歉，如有需要亦可要求補發檢測結果電話短訊。為免同類事故再發生，Prenetics已安排指定高級職員設立多個流程關卡、跟進每日未處理完畢的樣本，以及安排雙重核證進度。

醫管局：已向承辦商發警告信

醫管局發言人指，已收到涉事化驗承辦商未有向市民通報檢測結果的初步報告，並對承辦商出現有關錯誤表示極度遺憾及失望。醫管局早前已向承辦商發出警告信，要求全面檢視流程及向受影響的市民跟進和致歉，同時亦責成承辦商在完成調查後，需提交詳細報告及切實執行改善方案，並保留追究其法律責任的權利。