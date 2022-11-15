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2022-11-15 12:30:00

Price Consumer Choice Award 2022 得獎品牌專訪 ASUS「以人為本設計」奪5獎

資料由客戶提供

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「Price Consumer Choice Award 2022（精明消費之選2022）」頒獎典禮已於9月16日假尖沙咀唯港薈舉行，以【Power of Innovation】為主題，頒發共85個獎項。典禮由金牌司儀森美主持，星級頒獎嘉賓包括藝人沈殷怡、港產拳王曹星如、網絡紅人王嘉盈（嘉盈，YouTube 頻道 FHProductionHK 的成員）及科技達人雞蛋妹。

「第四屆精明消費之選2022」共頒發85個獎項，表揚共67個表現優秀的品牌及商戶。

Price.com.hk每月坐擁300多萬用戶群，透過分析平台格價購物大數據，加上專業評審團隊投票，選出各個得獎品牌，實至名歸。能於眾多品牌中突圍而出，各個得獎品牌都有自己一套經營策略。

產品以人為本 ASUS及ROG再奪多個獎項

ASUS產品涵蓋多個範疇，並於「精明消費之選2022」獲頒「高效能多媒體手提電腦品牌」及「WiFi 6E 路由器品牌」獎項，旗下電競品牌ROG ASUS則獲「電競手機品牌」、「電競筆電品牌」及「電競週邊品牌」獎項。ASUS Marketing Manager Mr. Leo Ng表示：「感謝Price.com.hk專業評審及所有用戶的支持。ASUS 會從不同方向尋找更多的產品創新及突破口，因應時代發展，引入更多以人為本的產品特式，並提供更優越的使用體驗予用家。

星級嘉賓曹星如（圖右）頒獎予 華碩香港通訊業務發展經理 Ms. Phyllis Wong（圖左）

從硬件配套到效能 全方位提升產品設計質素

要讓輕巧的手提電腦機身，配備更高階的硬件配置同時，亦要完美發揮工作效能，所以ASUS一直非常重視手提電腦的散熱設計。ROG電競系列採用Intelligent Cooling System，而ASUS Zenbook系列則使用IceCool 散熱設計，以達至更佳的CPU及GPU降溫效果。

Leo指出手提電腦用家對產品效能要求越來越高，故此產品設計需要針對不同客戶的使用需求而作出調整，好讓用家能更快速、更穩定地完成日常工作。就此，ASUS於手提電腦的螢幕設計上下了不少功夫。由於媒體創作者及其客戶對作品色準有極高要求，傳統LCD螢幕於長時間使用下有機會產生色衰和釋放出有害藍光。有見及此，ASUS 選擇採用色準更高且能更有效保護眼睛的OLED螢幕，為媒體創作者提供切合他們需要的手提電腦。而針對電競玩家，螢幕更講求刷新率及流暢度，因此電競手提電腦螢幕必須具備較高刷新率，以避免出現破圖或 ”lag”的情況。ROG Nebula Display™ 手提電腦，提供240Hz 3ms高階螢幕及支援Adaptive-Sync技術，確保遊戲體驗高速順暢。另外，螢幕提供QHD的細緻度及100% DCI-P3色域，確保遊戲畫面的細緻度及豐富色彩。最後Leo向眾多用家表示：「ASUS 將於CES 2023 及computex 發佈更多創新產品，敬請期待。」

ROG Zephyrus Duo 16 (2022) GX650 使用 Nebula HDR Mini LED 螢幕或雙規格面板，提供卓越的視覺效果

專業評審團來自各界别媒體 

今年大會評審團由來自9間不同界別的媒體夥伴組成，其中之一的Hi Fi Review記者Archimedes指：「Hi Fi一向給予大眾離地昂貴等錯誤印象，以致心理上有點抗拒。不違言，Hi Fi 的確可以很昂貴，我地評測的產品亦被不少人指為不夠親民，然而，Hi Fi兩極其實很闊，我們亦樂意見到Price.com.hk為大眾提供更多Hi Fi價格資訊，讓他們了解當中門檻並不高，同時引導他們尋找到適合自己的Hi Fi影音器材，令市場更加熱鬧。」

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