Price Consumer Choice Award 2022 得獎品牌專訪 ASUS「以人為本設計」奪5獎

「Price Consumer Choice Award 2022（精明消費之選2022）」頒獎典禮已於9月16日假尖沙咀唯港薈舉行，以【Power of Innovation】為主題，頒發共85個獎項。典禮由金牌司儀森美主持，星級頒獎嘉賓包括藝人沈殷怡、港產拳王曹星如、網絡紅人王嘉盈（嘉盈，YouTube 頻道 FHProductionHK 的成員）及科技達人雞蛋妹。

Price.com.hk每月坐擁300多萬用戶群，透過分析平台格價購物大數據，加上專業評審團隊投票，選出各個得獎品牌，實至名歸。能於眾多品牌中突圍而出，各個得獎品牌都有自己一套經營策略。 產品以人為本 ASUS及ROG再奪多個獎項 ASUS產品涵蓋多個範疇，並於「精明消費之選2022」獲頒「高效能多媒體手提電腦品牌」及「WiFi 6E 路由器品牌」獎項，旗下電競品牌ROG ASUS則獲「電競手機品牌」、「電競筆電品牌」及「電競週邊品牌」獎項。ASUS Marketing Manager Mr. Leo Ng表示：「感謝Price.com.hk專業評審及所有用戶的支持。ASUS 會從不同方向尋找更多的產品創新及突破口，因應時代發展，引入更多以人為本的產品特式，並提供更優越的使用體驗予用家。」

星級嘉賓曹星如（圖右）頒獎予 華碩香港通訊業務發展經理 Ms. Phyllis Wong（圖左）

從硬件配套到效能 全方位提升產品設計質素 要讓輕巧的手提電腦機身，配備更高階的硬件配置同時，亦要完美發揮工作效能，所以ASUS一直非常重視手提電腦的散熱設計。ROG電競系列採用Intelligent Cooling System，而ASUS Zenbook系列則使用IceCool 散熱設計，以達至更佳的CPU及GPU降溫效果。 Leo指出手提電腦用家對產品效能要求越來越高，故此產品設計需要針對不同客戶的使用需求而作出調整，好讓用家能更快速、更穩定地完成日常工作。就此，ASUS於手提電腦的螢幕設計上下了不少功夫。由於媒體創作者及其客戶對作品色準有極高要求，傳統LCD螢幕於長時間使用下有機會產生色衰和釋放出有害藍光。有見及此，ASUS 選擇採用色準更高且能更有效保護眼睛的OLED螢幕，為媒體創作者提供切合他們需要的手提電腦。而針對電競玩家，螢幕更講求刷新率及流暢度，因此電競手提電腦螢幕必須具備較高刷新率，以避免出現破圖或 ”lag”的情況。ROG Nebula Display™ 手提電腦，提供240Hz 3ms高階螢幕及支援Adaptive-Sync技術，確保遊戲體驗高速順暢。另外，螢幕提供QHD的細緻度及100% DCI-P3色域，確保遊戲畫面的細緻度及豐富色彩。最後Leo向眾多用家表示：「ASUS 將於CES 2023 及computex 發佈更多創新產品，敬請期待。」

ROG Zephyrus Duo 16 (2022) GX650 使用 Nebula HDR Mini LED 螢幕或雙規格面板，提供卓越的視覺效果