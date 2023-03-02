Price Consumer Choice Award 2022 得獎品牌專訪 OSIM分享成功營銷之道

OSIM 連奪2獎 堅守『激勵健康生活』使命44年

OSIM於今屆「精明消費之選」榮獲「按摩椅品牌」及「信譽銷售品牌網店」獎項，OSIM代表Senior Marketing Manger Janice Tse 對此表示十分榮幸，「能連續2年獲得按摩椅品牌獎項，是對OSIM在按摩市場上佔有領先地位的肯定，感謝Price、各位評審和消費者對OSIM的信任。自1979年創立以來，OSIM就以『激勵健康生活』為品牌願景，並以提高顧客的身心健康為品牌使命，研發了多個自家的專利技術產品，產品的外型設計亦是一絲不苟。」Janice亦預告OSIM將於2023年3月舉辦網店11週年慶祝活動，屆時將推出多重優惠，以感謝各位顧客對OSIM的支持，詳情將於OSIM官方網站公布。

配合新世代營銷模式 迎合不同客群需要

OSIM早在11年前已開始發展網店市場，且獲得不俗的成績。「網購已是無分年齡的新世代購物模式，不少較年長的人也有使用網絡購物，所以OSIM會繼續拓展網店營運和網絡宣傳。」另外，大眾普遍認為按摩椅的目標客群是較年長或富裕家庭，但Janice指出不同年齡、性別的顧客均有按摩需要，故OSIM開發出不同產品系列對應其不同需要。OSIM亦有推出uGlow美容系列產品，且留意到美容已不再是女性的專利，現今男士亦非常注重皮膚管理，所以未來亦會繼續發展美容系列。