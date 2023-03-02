Price Consumer Choice Award 2022 得獎品牌專訪 OSIM分享成功營銷之道

「Price Consumer Choice Award 2022（精明消費之選2022）」頒獎典禮已於去年9月16日假尖沙咀唯港薈舉行，頒發共85個獎項。典禮由金牌司儀森美主持，星級頒獎嘉賓包括藝人沈殷怡、港產拳王曹星如、網絡紅人王嘉盈（嘉盈，YouTube 頻道 FHProductionHK 的成員）及科技達人雞蛋妹。今屆頒獎典禮以【Power of Innovation】為主題，Price.com.hk相信唯有不斷創新，才能提升產品和服務水平，保持商戶、品牌甚至行業整體的競爭力。
OSIM連奪2獎 堅守『激勵健康生活』使命44年
OSIM於今屆「精明消費之選」榮獲「按摩椅品牌」及「信譽銷售品牌網店」獎項，OSIM代表Senior Marketing Manger Janice Tse 對此表示十分榮幸，「能連續2年獲得按摩椅品牌獎項，是對OSIM在按摩市場上佔有領先地位的肯定，感謝Price、各位評審和消費者對OSIM的信任。自1979年創立以來，OSIM就以『激勵健康生活』為品牌願景，並以提高顧客的身心健康為品牌使命，研發了多個自家的專利技術產品，產品的外型設計亦是一絲不苟。」Janice亦預告OSIM將於2023年3月舉辦網店11週年慶祝活動，屆時將推出多重優惠，以感謝各位顧客對OSIM的支持，詳情將於OSIM官方網站公布。
配合新世代營銷模式 迎合不同客群需要
OSIM早在11年前已開始發展網店市場，且獲得不俗的成績。「網購已是無分年齡的新世代購物模式，不少較年長的人也有使用網絡購物，所以OSIM會繼續拓展網店營運和網絡宣傳。」另外，大眾普遍認為按摩椅的目標客群是較年長或富裕家庭，但Janice指出不同年齡、性別的顧客均有按摩需要，故OSIM開發出不同產品系列對應其不同需要。OSIM亦有推出uGlow美容系列產品，且留意到美容已不再是女性的專利，現今男士亦非常注重皮膚管理，所以未來亦會繼續發展美容系列。
多元產品應對疫後零售市場轉變
Janice提到 : 「疫情爆發至今已超過3年，市民變得更注重健康，亦更愛運動，所以OSIM在按摩椅以外，推出了運動系列產品，包括行山機，放鬆筋膜肌肉的器材，和按摩槍等。」OSIM亦希望藉著研發功能更強大多元的OSIM養身椅，打破顧客對按摩椅的舊有印象。除了舒緩肌肉疲勞，OSIM養身椅也可以測量用家的壓力指數並度身訂造減壓配方，配合專家編制的按摩程序、音樂和色光等配套，讓用家得到精神層面的放鬆，感受全方位的身心舒緩體驗。
未來繼續發展產品功能 研發新品
Janice表示 : 「消費者對OSIM的刻板印象一般是奢侈按摩椅，但OSIM非常關注市場發展，積極研發不同產品，當中不乏價位親民的，例如美容系列、具按摩功能的工作椅和按摩槍，有助OSIM擴大市場佔有率。另一方面受疫情關係，有見人們留在家時間變多，OSIM會在不同產品加入更多功能讓顧客更享受宅家時間。」