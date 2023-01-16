Price Consumer Choice Award 2022 珍寶冷氣連續四年獲「窗口分體式冷氣機品牌」獎

珍寶全直流變頻窗口分體式冷/暖氣機有別於以往分體機，室外機尺寸專為香港大廈冷氣機窗台位而設，不需搭棚即可安裝，大大節省安裝費及日後維修費用。運用全直流變頻技術，冷/暖氣機可短時間內迅速達溫，保持環境恆溫穩定，而且達致1級能源效益標準，耗電量低同時發揮到最佳冷/暖效果。對於連續四年獲得「窗口分體式冷氣機品牌」獎項，集團總經理Lawrence Poon表示：「很高興連續4年獲獎，再次得到業界及客戶對我們產品的肯定及認同，我們深感榮幸。衷心多謝 Price.com.hk 給予我們這個殊榮。」

未來致力於節能減碳 減緩全球暖化影響

Lawrence指，珍寶冷氣在未來會繼續從多方面了解客戶的需要，提供最合適、切合香港環境所需的冷氣機，並對應全球暖化影響，致力於高效節能及減少碳排放。珍寶冷氣最近推出全新R32雪種變頻式窗口機系列，全線均榮獲1級能源效益，結合R32環保雪種及變頻式技術，提升制冷效能從而節省用電量，並大大減緩對全球暖化影響，加上配備三色抗菌過濾網，為用家創造潔淨的舒適空氣。

專業評審團來自各界别媒體

今屆大會評審團由來自9間不同界別的媒體夥伴組成，其中之一的「香港媽咪幫」是一個一站式的親子資訊平台，提供由懷孕開始全面的親子育兒資訊平台，亦鼓勵媽咪們互相分享和交流經驗見聞，互相支持。Mami Buy創始人兼CEO Jerry Chan分享：「『香港媽咪幫』致力為每一位媽咪提供最優惠的資訊分享。鑒於疫情，網購已成為媽咪們每天的指定動作之一。Price.com.hk香港格價網站提供一站式價格情報、價格比較、網上購物等服務，相當方便，是一個不錯的選擇。」