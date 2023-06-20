Price Consumer Choice Award 2022　csl 分享如何打做及進軍5G新世代

csl 為全港首屈一指的香港流動通訊服務營運商，深明5G 及Web 3互相結合是毋容置疑的發展趨勢，csl 亦順應此趨勢研製新產品，務求突破通訊領域的界限，令客戶的生活質素更臻完善。csl mobile 個人流動通訊業務董事總經理林國誠先生表示：「這次獲獎令整個團隊都很振奮和鼓舞，證明品牌得到市場及客戶認同，並展示了團隊精神的成果。衷心多謝 Price.com.hk 給予我們這項殊榮。」

csl 為全港首屈一指的香港流動通訊服務營運商，深明5G 及Web 3互相結合是毋容置疑的發展趨勢，csl 亦順應此趨勢研製新產品，務求突破通訊領域的界限，令客戶的生活質素更臻完善。csl mobile 個人流動通訊業務董事總經理林國誠先生表示：「這次獲獎令整個團隊都很振奮和鼓舞，證明品牌得到市場及客戶認同，並展示了團隊精神的成果。衷心多謝 Price.com.hk 給予我們這項殊榮。」

致力研發及推廣5G新世代 望接觸潛在客戶群

csl 以打做獨一無二的 5G 新世代為發展重點，於2021/22再次與 MIRROR 合作推出csl 5G x MIRROR 企劃，令csl 更迅速有效地將自家研發 AR Lens app 內的 AR 技術推廣至不同消費群。透過推出 MIRROR AR Card、AR Calendar 及 AR Billboard等多元化宣傳策略，結合不同推廣活動，客戶不經不覺間接觸到 5G 及 AR 技術，並將其融入生活，投入 5G 世界。林先生認為企劃接觸的潛在客戶群之廣，創造無限商機，取得的成效市場有目共睹，值得進一步推展。

未來的發展方向和策略

電訊盈科聯同香港電訊夥拍The Sandbox，成為全球首家融合通訊、媒體及科技（Communications、Media及Technology，CMT）的公司，進駐The Sandbox元宇宙。csl 將透過探索嶄新多媒體Web3元宇宙，結合首個虛擬5G流動網絡開啟數碼新領域，藉此開拓更多商機，並將科技連繫至生活不同範疇，創造無盡機遇。為了讓客人更容易了解科技潮流，csl早前與 Preface 聯乘舉辦了ChatGPT工作坊，率先以實例示範如何在內容創作等工作領域，以至於日常生活各個領域應用此技術。