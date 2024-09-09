PURE Fitness觀塘分店遭入稟追849萬及求交吉　被告方稱與業主已達成協議

本地連鎖健身中心舒適堡日前表示暫時全線結業，另一連鎖式經營、在港擁有多間分店的Pure Fitness，其位於觀塘的中心上周五遭業主入稟，指欠租超過4個月，前幾年亦有遲交費用記錄。業主要求償還近850萬港元，同時交吉舖位。Pure Fitness發言人於今日(9日)下午回應指，已解決與業主的問題並達成協議，相關訴訟亦已撤回，所有Pure集團的健身和瑜伽中心現時均正常營運。

原告是Sunstone KB (HKSAR) Limited，被告是Pure Fitness (LP) Limited。涉案的分店位於觀塘觀塘道348號宏利廣場1及2樓。