Q-Train觀塘綫首行駛 700鐵路迷見證大表興奮

Q-Train昨早8時58分從彩虹站2號月台開往調景嶺，標誌港鐵即將替換服務近40年、市區綫的英國製列車「M Train」，不少鐵路迷昨專誠到彩虹站乘搭首班列車，Q-Train途經的車站包括九龍灣、牛頭角及觀塘站月台亦吸引不少鐵路迷等待和拍攝新列車入站一刻。港鐵預計，其他路綫換車及換系統工程預計在2028至2029年完成。

港鐵觀塘綫國產新列車「Q-Train」昨早投入服務，吸引逾百鐵路迷乘搭及拍照。港鐵表示，昨早有約700名鐵路迷及乘客興奮地乘搭市區綫新列車首日特別班次，見證第一列新列車率先在觀塘綫投入服務；預計明年觀塘綫全部13架列車換上Q-Train。

Q-Train有多項設備提升，包括增加吊環扶手、新扶手桿設計、座位更符合人體工學設計、改用LED照明及門邊企位加闊等。有坐首班車的鐵路迷表示，能見證首班車投入服務感興奮，又形容是香港鐵路歷史最好的新一頁，亦有指列車較穩定和寧靜，改用LED後更「光猛」。

港鐵2015年以60億元購入8卡93列內地青島四方製列車「Q-Train」，率先於觀塘投入服務，稍後會行走荃灣綫、港島綫及將軍澳綫。港鐵指，列市區綫新列車是港鐵歷來在列車方面最大的投資，公司亦提升列車設計，包括提供更好的乘車體驗設施， 以及在新列車增加具備智慧功能的設備，以提升列車運作的可靠性。