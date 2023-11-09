QS亞洲大學排名出爐 北大再奪魁 港大進佔第2 港10校上榜 4大學闖前20

國際高等教育研究機構Quacquarelli Symonds(QS)昨公布「2024年亞洲大學排名」結果。北京大學連續兩年穩坐榜首，香港大學由去年的「梗頸四」，上升兩名位列第二，新加坡國立大學則緊隨其後排第三。今年香港共有10間大學上榜，其中4間名列前20位之內；都會大學則首次上榜，5間排名上升的大學中，以城大升幅最高。QS指，本港大學的學術表現依舊出眾，惟在「研究產出」方面則須加強。 「2024年亞洲大學排名」昨公布結果，QS按照學術聲譽、僱主評價、論文引用率以及國際研究網絡等11項指標評分，選出來自亞洲的頂尖大學；今年共856間來自全球25個國家或地區的大學上榜，為歷年之冠。整體結果，今年內地有4間大學打入十大，北京大學連續兩年雄踞第一，清華大學則與新加坡南洋理工大學並列第四。香港大學較去年上升兩位，排列第二。而新加坡國立大學則排第三，較去年下跌一位；香港中文大學亦攀升兩級，闖入十大。

2024年亞洲大學排名前10大學

5間大學排名升 都大首上榜 今年香港共有10間大學上榜，5間排名較去年上升。其中香港大學名列第二，較去年上升兩位；香港中文大學亦由去年的第12位，上升至今年的第10位。香港城市大學的排名升幅最大，由去年的第23位，躍升至今年的第17位。香港理工大學及香港浸會大學排名亦有上升，分別位列23及64位。香港科技大學則位列15，較去年輕微下跌一級。另外，香港都會大學首次上榜，位列701至750。自資院校方面，香港樹仁大學及香港恒生大學，前者維持在351至400，後者則跌一級至601至650。(見表) QS表示，香港有5所大學在排名中上升，是亞洲進步最大的地區之一。不過，QS亦指出本地大學在「研究產出」方面略遜一籌，香港只有城大和科大打入百大，分別排名第38及97，報告更形容科大排名是「急跌」。「學術聲譽」方面，香港有3間大學位列20名之內；惟在「僱主評價」方面，則未有本地大學打入首30名之內，香港大學在此指標中位列32。