QS亞洲大學排名出爐 北大再奪魁 港大進佔第2 港10校上榜 4大學闖前20

國際高等教育研究機構Quacquarelli Symonds(QS)昨公布「2024年亞洲大學排名」結果。北京大學連續兩年穩坐榜首，香港大學由去年的「梗頸四」，上升兩名位列第二，新加坡國立大學則緊隨其後排第三。今年香港共有10間大學上榜，其中4間名列前20位之內；都會大學則首次上榜，5間排名上升的大學中，以城大升幅最高。QS指，本港大學的學術表現依舊出眾，惟在「研究產出」方面則須加強。
「2024年亞洲大學排名」昨公布結果，QS按照學術聲譽、僱主評價、論文引用率以及國際研究網絡等11項指標評分，選出來自亞洲的頂尖大學；今年共856間來自全球25個國家或地區的大學上榜，為歷年之冠。整體結果，今年內地有4間大學打入十大，北京大學連續兩年雄踞第一，清華大學則與新加坡南洋理工大學並列第四。香港大學較去年上升兩位，排列第二。而新加坡國立大學則排第三，較去年下跌一位；香港中文大學亦攀升兩級，闖入十大。
5間大學排名升 都大首上榜
今年香港共有10間大學上榜，5間排名較去年上升。其中香港大學名列第二，較去年上升兩位；香港中文大學亦由去年的第12位，上升至今年的第10位。香港城市大學的排名升幅最大，由去年的第23位，躍升至今年的第17位。香港理工大學及香港浸會大學排名亦有上升，分別位列23及64位。香港科技大學則位列15，較去年輕微下跌一級。另外，香港都會大學首次上榜，位列701至750。自資院校方面，香港樹仁大學及香港恒生大學，前者維持在351至400，後者則跌一級至601至650。(見表)
QS表示，香港有5所大學在排名中上升，是亞洲進步最大的地區之一。不過，QS亦指出本地大學在「研究產出」方面略遜一籌，香港只有城大和科大打入百大，分別排名第38及97，報告更形容科大排名是「急跌」。「學術聲譽」方面，香港有3間大學位列20名之內；惟在「僱主評價」方面，則未有本地大學打入首30名之內，香港大學在此指標中位列32。
本港大學須加強國際研究合作
QS高級副總裁Ben Sowter表示，本港大學的學術影響力表現出眾，但在研究產出方面則稍嫌不足。他指，通過加強國際研究合作，以及招攬頂尖學術人員，可有效彌補其輕微差距。他又表示，香港具國際及多元的特色，對世界各地學者和學生依然具有強大吸引力。惟Ben Sowter指出，國際教師和學生的比例呈下降趨勢，這顯示大學管理層和政策制定者需要集中精力，加強香港作為世界最佳求學勝地的地位，以保持香港國際舞台上的競爭優勢。
港大表示，一直以來為學生提供優質教育，在教學、研究及知識交流等多方面力求卓越，進一步提升港大在國際間的聲譽，校方積極從全球延攬頂尖學者和具潛質的年輕教研人員，僅於今年便招聘了超過90位學者加盟，在各個領域的教與研作出貢獻。中大表示，排名印證院校教研的國際領先地位，強調會精益求精，加強與各地高等院校之間的協作及研究，提升國際研究網絡及其他表現，作出貢獻。
劉智鵬：排名上升有助吸引人才
近年政府積極出招搶人才，優良的工作及學術環境也是能否留住人才的重要因素。立法會議員、嶺南大學協理副校長劉智鵬表示，本港大學排名上升，確實能夠吸引人才來港。他指，仍有不少人十分注重QS排名，若本港大學名列前茅，相信可吸引本地學生留港，培育本地人才；此外，亦能吸引外地學生來港就學，同時也可以吸引外地學術人員來港工作。對於研究產出方面被指略不足，劉智鵬表示，政府近年大力推動「產學研」發展，相信將來可有結果。