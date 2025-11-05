QS亞洲大學排名 港5大學躋身十大 港大時隔15年重登榜首

QS亞洲大學排名昨公布結果，香港有5所院校躋身亞洲十大之列。其中香港大學超越北京大學，排名第一，時隔15年重登榜首。去年分別位列11和17的香港科技大學和香港理工大學，今年打入十大，排名第6和第10，理大更是首度躋身前十名。今年香港共11所大學上榜，其中9所排名上升，4所排名創歷史佳績。教育局長蔡若蓮表示，政府將繼續積極配合國家教育強國戰略，深化香港作為國際專上教育樞紐和人才集聚的角色。

報告涵蓋25個國家或地區，合共1,529所大學，數目為歷年之冠，其中558所大學首次參與評估。今年香港共有11所大學上榜，5所躋身十大。其中港大、科大、城大和理大排名均上升；港大更力壓去年排名第一的北京大學，相隔15年後再登榜首。科大排名第6，較去年上升5位；中大與城大緊隨其後，並列第7，中大較去年微跌1位，城大則連升3級。理大排名第10，是首度躋身十大之列。 除理大外，另外3所院校包括香港教育大學、香港都會大學和香港恒生大學均創下歷來佳績，其中教大由去年的排名212，大幅躍升至今年的152名。 報告指出，香港的進步率最高，有5所大學躋身亞洲十大，超越其他國家或地區。報告又指，香港院校的排名上升，主要是幾方面表現超卓，包括「學術與僱主聲譽」、「國際教員比例」，以及「學生交流」等。



港大學術和僱主聲譽最佳 城大多項指標列首位 針對11項評分指標，城大在多項指標中表現超卓，除在「國際化師資」和「學生交流」排名第一，在「國際學生」、「擁博士生學位職員」和「論文引用次數」等指標均名列前茅；港大在「學術聲譽」和「僱主聲譽」中表現優秀，分別排名第7和第32；理大則在「國際研究網絡」中表現優秀。整體而言，香港7所大學在「學術聲譽」均有改善；在「僱主聲譽」則有6所大學有進步，僅次於新加坡，反映強勁的行業連結和就業結果。 QS高級副總裁Ben Sowter表示，香港已成為國際學生留學的樞紐，港大時隔十多年後再膺首位，加上4所大學創下歷史佳績，均反映香港的大學聲譽卓越，也顯示其在學術界和全球僱主中也獲得優異的評價。 值得留意的是，當中6個指標，包括師生比例、每篇論文的引用次數、每位教職員的論文數量、擁有博士學位的教職員、國際研究網絡和國際學生，則多數院校排名出現下降。

