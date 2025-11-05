QS亞洲大學排名 港5大學躋身十大 港大時隔15年重登榜首

QS亞洲大學排名昨公布結果，香港有5所院校躋身亞洲十大之列。其中香港大學超越北京大學，排名第一，時隔15年重登榜首。去年分別位列11和17的香港科技大學和香港理工大學，今年打入十大，排名第6和第10，理大更是首度躋身前十名。今年香港共11所大學上榜，其中9所排名上升，4所排名創歷史佳績。教育局長蔡若蓮表示，政府將繼續積極配合國家教育強國戰略，深化香港作為國際專上教育樞紐和人才集聚的角色。
報告涵蓋25個國家或地區，合共1,529所大學，數目為歷年之冠，其中558所大學首次參與評估。今年香港共有11所大學上榜，5所躋身十大。其中港大、科大、城大和理大排名均上升；港大更力壓去年排名第一的北京大學，相隔15年後再登榜首。科大排名第6，較去年上升5位；中大與城大緊隨其後，並列第7，中大較去年微跌1位，城大則連升3級。理大排名第10，是首度躋身十大之列。
除理大外，另外3所院校包括香港教育大學、香港都會大學和香港恒生大學均創下歷來佳績，其中教大由去年的排名212，大幅躍升至今年的152名。
報告指出，香港的進步率最高，有5所大學躋身亞洲十大，超越其他國家或地區。報告又指，香港院校的排名上升，主要是幾方面表現超卓，包括「學術與僱主聲譽」、「國際教員比例」，以及「學生交流」等。
港大學術和僱主聲譽最佳 城大多項指標列首位
針對11項評分指標，城大在多項指標中表現超卓，除在「國際化師資」和「學生交流」排名第一，在「國際學生」、「擁博士生學位職員」和「論文引用次數」等指標均名列前茅；港大在「學術聲譽」和「僱主聲譽」中表現優秀，分別排名第7和第32；理大則在「國際研究網絡」中表現優秀。整體而言，香港7所大學在「學術聲譽」均有改善；在「僱主聲譽」則有6所大學有進步，僅次於新加坡，反映強勁的行業連結和就業結果。
QS高級副總裁Ben Sowter表示，香港已成為國際學生留學的樞紐，港大時隔十多年後再膺首位，加上4所大學創下歷史佳績，均反映香港的大學聲譽卓越，也顯示其在學術界和全球僱主中也獲得優異的評價。
值得留意的是，當中6個指標，包括師生比例、每篇論文的引用次數、每位教職員的論文數量、擁有博士學位的教職員、國際研究網絡和國際學生，則多數院校排名出現下降。
蔡若蓮：香港作為國際人才樞紐具吸引力
教育局長蔡若蓮表示，排名充分體現香港高等教育的雄厚實力，也彰顯政府相關措施的成效。她指，香港教育體系在多項國際排名屢創佳績，足見香港作為國際人才樞紐的吸引力。同時反映政府積極透過教資會支持院校不斷革新優化，推行一系列政策招攬全球優秀人才的成效。政府會繼續積極配合國家教育強國戰略，深化香港作為國際專上教育樞紐和人才集聚的角色，為香港和國家的發展貢獻力量。
張翔：支持國家以「科教興國」
港大校長張翔表示，此次排名不僅是對港大學術實力的肯定，更反映大學在全球高等教育格局中的關鍵角色。港大將助力香港發展成為國際教育樞紐及創新科技中心，並支持國家以「科教興國」，為高質量發展作出貢獻。
科大校長葉玉如表示，排名成果既是肯定也是鼓舞，印證全校共同努力，亦是對特區政府推動「留學香港」願景的重要支持；又指科大致力培育具國際視野的人才，推動改善人類生活的研究，鼓勵學生勇於面對全球最逼切的挑戰。
城大校長梅彥昌指，成績彰顯城大在學術科研方面穩步向前，力求創新卓越。城大將繼續引領全球高教界，促進國際交流和合作，吸引優秀人才，培育更多具全球視野的未來領袖。都大亦對結果感到鼓舞，指將繼續在國際化、學術聲譽和研究影響力等範疇不懈努力，致力保持國際水平。